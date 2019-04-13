Как будет выглядеть первое поселение на Луне: фото фантастического проекта

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Поселение на поверхности Луны
Поселение на поверхности Луны / www.som.com

Известное американское архитектурное бюро SOM совместно с астрономами разработали проект первого населенного пункта, который может появиться на поверхности Луны.

Проект разрабатывали в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Массачусетским технологическим институтом, пишет Dezeen.

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Moon Village (дословно с английского – "Лунный деревня") должно стать первым постоянным поселением человека на поверхности Луны.

Місяць село
Как будет выглядеть первое поселение на поверхности Луны

Архитекторы из SOM говорят, что этот проект стал абсолютно новым вызовом для области архитектурного проектирования.

Цель проекта решить ряд проблем, связанных с жизнью на спутнике Земли. Среди ключевых целей – устойчивость, самодостаточность и использования существующих ресурсов Луны.

село Місяць ракета
Проект первого населенного пункта на поверхности Луны

Лунное поселение должно быть способным поддерживать человеческую жизнь в другом непригодном для жизни месте. Мы должны рассмотреть проблемы, о которых никто не мог бы думать на Земле, таких как защита от радиации, разница в давлений и как обеспечить жителей поселения воздухом для дыхания,
– рассказал представитель команды архитекторов Колин Кооп.

Согласно проекту, первое поселение на Луне разместят на краю кратера Шеклтон вблизи южного полюса Луны, где дневной свет есть на протяжении всего лунного года.

Именно солнечный свет будут использовать для получения энергии, проведения экспериментов и получения ресурсов, в том числе и пищи.

Дома в месячном поселении будут иметь по 3-4 этажа и будут оборудованы рабочими местами, жилыми помещениями и системами экологического контроля и жизнеобеспечения.

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Теги: Новости Техно Луна Новости недвижимости Техно Космос
Источник: 24 канал
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