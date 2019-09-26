Как будет выглядеть первый смартфон Xiaomi с подэкранной фронтальной камерой

На смену вырезам и отверстиям в дисплеях смартфонов уже готовятся прийти подэкранные камеры в моделях разных производителей. Не стала исключением и китайская компания Xiaomi.

Что известно о первом смартфоне с подэкранной камерой? Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал изображение потенциальной новинки производителя, которая получит двойную селфи-камеру под дисплеем.

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По данным источника, уже в октябре компания представит смартфон с двойной селфи-камерой, модуль которой будет располагаться под поверхностью экрана. Вероятно, полоса, которая будет отвечать за "появление" сенсоров, будет менять прозрачность в зависимости от режима использования гаджета.

Технические характеристики аппарата и его коммерческое название инсайдер не сообщает.

Xiaomi doesn't appear to be stopping working on smartphones innovation anytime soon. Right after the Mi Mix Alpha, we will soon be getting the world's first dual front camera tech. Wait, it's going to be hidden underneath the display.

Feel free to retweet. #xiaomi #redmi pic.twitter.com/KVpfTMhqcv — Mukul Sharma (@stufflistings) 25 вересня 2019 р.

Что известно о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4? Шарма также отметил, что в ближайшее время запланирован анонс модели Mi Mix 4, но получит ли новинка подэкранную фронталку, неизвестно.

Согласно ранним утечкам, 5G-модель оснастят 2K-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 855 Plus, 12 Гб оперативки и 108-мегапиксельным сенсором основной камеры. Предполагаемая дата презентации и цена флагманского смартфона производителем не объявлены.

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