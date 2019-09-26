Как будет выглядеть первый смартфон Xiaomi с подэкранной фронтальной камерой
На смену вырезам и отверстиям в дисплеях смартфонов уже готовятся прийти подэкранные камеры в моделях разных производителей. Не стала исключением и китайская компания Xiaomi.
Что известно о первом смартфоне с подэкранной камерой? Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал изображение потенциальной новинки производителя, которая получит двойную селфи-камеру под дисплеем.
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По данным источника, уже в октябре компания представит смартфон с двойной селфи-камерой, модуль которой будет располагаться под поверхностью экрана. Вероятно, полоса, которая будет отвечать за "появление" сенсоров, будет менять прозрачность в зависимости от режима использования гаджета.
Технические характеристики аппарата и его коммерческое название инсайдер не сообщает.
Что известно о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4? Шарма также отметил, что в ближайшее время запланирован анонс модели Mi Mix 4, но получит ли новинка подэкранную фронталку, неизвестно.
Согласно ранним утечкам, 5G-модель оснастят 2K-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Snapdragon 855 Plus, 12 Гб оперативки и 108-мегапиксельным сенсором основной камеры. Предполагаемая дата презентации и цена флагманского смартфона производителем не объявлены.
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