Как будет выглядеть сериал "Ведьмак" без диалогов: интересное видео

Не секрет, что современные AAA-игры часто похожи больше на фильмы. Однако в отличие от фильма, в игре можно пропустить диалоги, если вас захватывает игровой процесс, а не сама история. Один из энтузиастов решил сделать похоже с сериалом "Ведьмак".

Детали "эксперимента"

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За основу автор работы взял сцену с первого эпизода шоу, в которой Геральт наведался в иллюзию чародея Стрегобора. То, что происходит сопровождается звуками из The Witcher 3: Wild Hunt.

Нарративный аспект понять просто невозможно: игрок постоянно пропускает диалоги, из-за чего серьезный разговор выглядит оборванным, а порой и вовсе превращается в комедию. В общем, все так же, как и в реальной "Дикой охоте", если проходить игру повторно или просто невнимательно.

Сериал "Ведьмак" без диалогов – смотрите видео

Что известно о сериале "Ведьмак"

Заметим, сериал "Ведьмак" дебютировал 20 декабря. Рассказ шоу иногда тоже выглядит так, будто игрок за пультом пропускает сцены без разбора. Идею такого нарратива шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич подхватила у Кристофера Нолана.

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