Как будет выглядеть сложный iPhone X Fold: фото

После презентации сложных смартфонов на платформе Android некоторые дизайнеры представили свое видение гибкого Apple iPhone. В частности, на одном из ресурсов опубликовали галерею изображений концепта iPhone X Fold, который предложил графический дизайнер Антонио Де Роса.

Как сообщает 9to5mac, концепт представляет собой мобильное устройство, похожее на два соединенные вместе iPhone с общим гибким экраном, который полностью складывается.

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Особенности новинки. Дисплей iPhone X Fold имеет диагональ 6,6 дюйма в сложенном состоянии и 8,3 дюйма в полностью раскрытом виде. В обоих форматах используется дисплей Super Retina с плотностью пикселей 514 ppi.

Дизайнер также показал, как iOS может быть адаптирована к сложному экрана iPhone. Можно увидеть, что в правой части экрана в развернутом виде добавлено несколько виджетов, которые бы обеспечили быстрый доступ к таким приложениям, как Music, Weather, Siri и другие.

Патенты. У Apple есть ряд патентов, касающихся технологий, связанных со сложными смартфонами. Например, в одной из патентных заявок Apple подробно рассказывается о том, как можно предотвратить повреждение экрана при многократном складывании и развертывании на холоде.

Кто будет поставлять Apple гибкие дисплеи? Тем временем в сети появились сообщения источников в цепочке поставок о том, что поставщиком сложных дисплеев для Apple может стать компания Samsung.



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