Как будет выглядеть смартфон Sony Xperia 2: фото и видео

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Смартфон Sony Xperia 1
Смартфон Sony Xperia 1 / Фото из свободных источников

Лишь через три месяца после презентации флагманского смартфона Sony Xperia 1 известный инсайдер OnLeaks опубликовал серию фото преемника устройства. Несмотря на отсутствие официальной информации относительно разработки девайса, изображения новинки выглядят довольно реалистично.

Основные отличия. Как сообщает Android Authority, ключевым дизайнерским отличием Sony Xperia 2 от предшественника стал "переезд" модуля тройной камеры от центра задней крышки к ее левому краю.

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Дисплей устройства по-прежнему обходится без вырезов и отверстий, но верхняя и нижняя рамки дисплея по сравнению с Xperia 1 стали более симметричными.

Sony Xperia 2
Дата анонса Sony Xperia 2 пока неизвестна

Дисплей. На рендерах отчетливо видно, что новинка сохранит соотношение сторон 21: 9, однако реальные размеры аппарата неизвестны. По данным источника, Xperia 2 получит 6,1-дюймовый экран, для сравнения, диагональ Xperia 1 составляет 6,5 дюйма.

Sony Xperia 2
Камера Sony Xperia 2 "подвинется" влево

Разъем под наушники. Судя по изображениям, смартфон не получит 3,5-миллиметровый аудиоразъем: владельцам придется использовать переходник или беспроводные наушники для прослушивания музыки.

Sony Xperia 2
Sony Xperia 2 получит меньший дисплей, чем у предшественника

Основные характеристики и дата выхода. Технические характеристики и возможная дата анонса Sony Xperia 2 неизвестны. Учитывая сравнительно недавний релиз Sony Xperia 1, вряд ли стоит ожидать появления новинки в текущем году.

Достоверность информации. Некоторые источники предполагают, что на рендерах изображено устройство совсем другой линейки, хотя и признают сходство загадочного аппарата с предыдущей моделью.

Компания Sony информацию о возможном выпуске Xperia 2 не сообщала.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Sony
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