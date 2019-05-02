Как будет выглядеть смартфон Xiaomi Mi Max 4: фото

Линейка смартфонов Mi Max от Xiaomi пользуется популярностью из-за больших дисплеев. Xiaomi представила фаблет Mi Max 3 еще в прошлом году, так что, вероятно, летом китайский производитель может представить следующее поколение смартфонов.

Портал iGeekPhone показал свое видение того, как может выглядеть четвертое поколение гигантского смартфона от китайской компании с учетом современных трендов.

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Дизайн. На представленных рендерах показано, что в Xiaomi Mi Max 4 могут быть тонкие рамки вокруг большого дисплея. В экран у него встроенный сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера расположена вместе с разговорным динамиком в увеличенной верхней рамке. На обратной стороне дизайнеры изобразили тройную камеру.

Основные характеристики. По слухам, Xiaomi Mi Max 4 получит 7,2-дюймовый экран с тонкими рамками и закаленным стеклом Gorilla Glass 5. Базовую версию оснастят процессором Snapdragon 660, а вот Mi Max 4 Pro достанется более мощный Snapdragon 675.

Камеры. Как сообщается, камеры в смартфонах будут идентичны таких же в Redmi Note 7 (сенсор Samsung GM1 на 48 Мп) и Redmi Note 7 Pro (сенсор Sony IMX586 на 48 Мп). Также аппараты могут оснастить аккумуляторами на 5800 мАч.

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Еще раз отметим, что представленные изображения являются только фантазией дизайнеров, и нет никаких гарантий, что Mi Max 4 будет выглядеть именно так.

Предполагаемая дата анонса. Напомним, что новые модели этой серии представляют летом, а до тех пор не стоит полностью доверять любой информации, только если она не от официальных представителей компании или проверенных инсайдеров.

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