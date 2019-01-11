Как будет выглядеть SpaceX Starship – корабль для путешествия к Луне и Марсу: реальные фото

104 Читати новину українською
SpaceX Starship: фото и видео
SpaceX Starship: фото и видео / Скрин из видео

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото нового космического ракетного комплекса, который позволит осуществлять полеты к Луне и Марсу. Речь идет о системе, которая состоит из тяжелой ракеты и космического корабля.

Комплекс изначально носил название Big Falcon Rocket (BFR). Позже было объявлено, что он будет включать в себя ракетный ускоритель Super Heavy и космический корабль Starship.

Читайте также: SpaceX впервые в этом году запускает Falcon 9: видео

По словам Маска, на стартовой площадке SpaceX в Техасе завершена сборка тестового корабля Starship.

"Это настоящая фотография, а не рендер", – подчеркнул глава SpaceX.

Маск также отметил, что первая тестовая ракета предназначена для суборбитальных полетов с целью испытаний вертикального взлета и посадки.

Орбитальная версия будет выше, с более толстой обшивкой (без "морщин") и с носовой секцией, которая плавно изгибается,
– добавил Маск.

Испытательный полет нового космического корабля компания SpaceX собирается организовать в ближайшее время.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос Илон Маск Марс Луна SpaceX
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
10 января 15:03 Huawei Y9 2019 представили официально: характеристики
582
Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
9 января 21:09 Секреты на Android, которые улучшают работу смартфона: пошаговая инструкция
Михайло Года 1837
Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
8 января 21:03 Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером
Ірина Полицька 1766
Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
8 января 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
Борис Немировський 1126
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
7 января 20:10 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11832
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
7 января 16:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
Анастасія Можаровська 600
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук