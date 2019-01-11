Как будет выглядеть SpaceX Starship – корабль для путешествия к Луне и Марсу: реальные фото

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото нового космического ракетного комплекса, который позволит осуществлять полеты к Луне и Марсу. Речь идет о системе, которая состоит из тяжелой ракеты и космического корабля.

Комплекс изначально носил название Big Falcon Rocket (BFR). Позже было объявлено, что он будет включать в себя ракетный ускоритель Super Heavy и космический корабль Starship.

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По словам Маска, на стартовой площадке SpaceX в Техасе завершена сборка тестового корабля Starship.

"Это настоящая фотография, а не рендер", – подчеркнул глава SpaceX.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz — Elon Musk (@elonmusk) 11 января 2019 г.

Маск также отметил, что первая тестовая ракета предназначена для суборбитальных полетов с целью испытаний вертикального взлета и посадки.

Орбитальная версия будет выше, с более толстой обшивкой (без "морщин") и с носовой секцией, которая плавно изгибается,

– добавил Маск.

Испытательный полет нового космического корабля компания SpaceX собирается организовать в ближайшее время.

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