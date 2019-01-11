Как будет выглядеть SpaceX Starship – корабль для путешествия к Луне и Марсу: реальные фото
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фото нового космического ракетного комплекса, который позволит осуществлять полеты к Луне и Марсу. Речь идет о системе, которая состоит из тяжелой ракеты и космического корабля.
Комплекс изначально носил название Big Falcon Rocket (BFR). Позже было объявлено, что он будет включать в себя ракетный ускоритель Super Heavy и космический корабль Starship.
Читайте также: SpaceX впервые в этом году запускает Falcon 9: видео
По словам Маска, на стартовой площадке SpaceX в Техасе завершена сборка тестового корабля Starship.
"Это настоящая фотография, а не рендер", – подчеркнул глава SpaceX.
Маск также отметил, что первая тестовая ракета предназначена для суборбитальных полетов с целью испытаний вертикального взлета и посадки.
Орбитальная версия будет выше, с более толстой обшивкой (без "морщин") и с носовой секцией, которая плавно изгибается,
– добавил Маск.
Испытательный полет нового космического корабля компания SpaceX собирается организовать в ближайшее время.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно