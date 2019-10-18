Как будут выглядеть космические туристы: Virgin показала костюмы

Частная компания Virgin Galactic, работающая над идеей космического туризма, разработала специальные костюмы для космических туристов. Форма разработана в сотрудничестве с брендом спортивной одежды Under Armour.

Костюмы обнародовали на Instagram-странице Under Armour.

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Похоже, намерения у компании действительно серьезные. Недавно Virgin открыла первый терминал для отправки космических туристов в Нью-Мексико.

Сейчас они представили костюмы для своих клиентов, которые планируют отправиться в космос. Костюм состоит из базового нательного слоя, специальной обуви, скафандра, тренировочного костюма и жакета астронавта".

В компании уверяют, что костюмы соответствуют требованиям безопасности, являются влагопоглощающими и обеспечивают комфорт экипажа.

Что планирует Virgin Galactic? В планах компании уже в ближайшем будущем отправить первых космических туристов. Сейчас около 600 желающих уже оставили депозиты в размере 250 тысяч долларов – столько стоит одно место для полета в открытый космос. Первые полеты космических туристов могут начать уже в следующем году.

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