Как будут выглядеть смарт-часы Samsung Galaxy Sport: фото

Недавно в сети появилась информация, что компания Samsung готовит анонс "умных" часов Galaxy Sport. Новинка предназначена для людей, ведущих активный образ жизни. И вот теперь девайс "засветился" на качественных рендерах.

Дизайн Samsung Galaxy Sport. Как сообщает ресурс 91mobiles, гаджет получит корпус с круглой фронтальной частью: здесь расположится сенсорный дисплей, но его характеристики пока не раскрываются.

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Как можно увидеть на картинке, на боковой панели смарт-хронометра размещены две кнопки управления. Сам корпус выполнен в серебристом цвете.

Основные функции Samsung Galaxy Sport. Часы дадут возможность собирать разную информацию об активности пользователя и показатели жизнедеятельности его организма: количество сделанных шагов, потраченные калории, продолжительность и качество сна, изменения сердечного ритма и другие.



Samsung Galaxy Sport представят 20 февраля

По имеющейся информации, новинка получит адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b / g / n и Bluetooth, модуль NFC, приемник GPS, 4 ГБ встроенной памяти и набор различных сенсоров. Кроме того, речь идет о защите от влаги и пыли.

Когда представят Samsung Galaxy Sport. Анонс часов Samsung Galaxy Sport ожидается 20 февраля в рамках мероприятия Unpacked, на котором дебютируют смартфоны семейства Galaxy S10 и другие новинки.

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