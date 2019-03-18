Как будут выглядеть смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL: фото

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Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Google Pixel 4 и Pixel 4 XL / Phone Designer

Недавно в сети опубликовали схематическое изображение будущих смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Хотя достоверность эскиза официально не подтверждена, дизайнеры уже начали предлагать свои варианты дизайна новинок.

Как сообщает 4PDA, наиболее реалистичное изображение еще не анонсированных Pixel 4 и Pixel 4 XL опубликовал пользователь, известный под ником Phone Designer.

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Судя по изображениям, "пиксели" нового поколения сохранят узнаваемый дизайн предшественников сзади, а вот спереди практически всю поверхность будут занимать экраны с минимальными рамками по периметру.

Google Pixel 4 та Pixel 4 XL
Схематическое изображение Google Pixel 4 и Pixel 4 XL

Фронтальная камера в Google Pixel 4 будет встроена в дисплей, как в Samsung Galaxy S10, тогда как в Pixel 4 XL селфи-камера будет двойной, как в Samsung Galaxy S10+. Кроме того, старшая версия может получить и двойную основную камеру.

 

Еще раз отметим, что все представленные изображения нельзя считать официальными, они только показывают, как могут выглядеть новые смартфоны Google.

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Теги: Техно Смартфоны Google Google Pixel Новости Техно
Источник: 24 Канал
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