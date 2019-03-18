Как будут выглядеть смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL: фото

Недавно в сети опубликовали схематическое изображение будущих смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Хотя достоверность эскиза официально не подтверждена, дизайнеры уже начали предлагать свои варианты дизайна новинок.

Как сообщает 4PDA, наиболее реалистичное изображение еще не анонсированных Pixel 4 и Pixel 4 XL опубликовал пользователь, известный под ником Phone Designer.

Читайте также: Определили самый мощный смартфон февраля

Судя по изображениям, "пиксели" нового поколения сохранят узнаваемый дизайн предшественников сзади, а вот спереди практически всю поверхность будут занимать экраны с минимальными рамками по периметру.



Схематическое изображение Google Pixel 4 и Pixel 4 XL

Фронтальная камера в Google Pixel 4 будет встроена в дисплей, как в Samsung Galaxy S10, тогда как в Pixel 4 XL селфи-камера будет двойной, как в Samsung Galaxy S10+. Кроме того, старшая версия может получить и двойную основную камеру.

Еще раз отметим, что все представленные изображения нельзя считать официальными, они только показывают, как могут выглядеть новые смартфоны Google.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно