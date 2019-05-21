Как день переходит в ночь: астронавт NASA сделала невероятное фото из космоса

Астронавтке NASA Кристине Кох удалось зафиксировать как день переходит в ночь на Земле. Этот снимок она сделала, находясь на Международной космической станции.

Снимок обнародовал сайт NASA. При этом автор фото добавила, что в такую линию, где граничит день и ночь, станция попадает несколько раз в год.

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"Несколько раз в год МКС совпадает с границей день/ночь над Землей. Мы постоянно находимся в солнечном свете, никогда не переходим в тень. Поэтому Земля под нами всегда на рассвете или в сумерках. Прекрасное время для наблюдения за облаками", – прокомментировала свое фото астронавтика.

Что известно о новом экипаже на МКС. Астронавтка Кристина Кох и ее напарники – космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, находятся на борту МКС с 15 марта.

Как известно, Хейг и Овчинин должны были попасть на борт станции еще осенью прошлого года. Но из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", полет перенесли. Тогда капсула с астронавтами приземлилась в степи Казахстана.

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