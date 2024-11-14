Как движется экзопланета: серия эффектных снимков

Астрономам удалось получить серию снимков экзопланеты Бета Живописца b. На снимках можно проследить ее движение вокруг звезды. Исследователи проводили наблюдения за планетой с 2014 по 2016 год, а затем в 2018 году.

Эта информация размещена на сайте Европейской южной обсерватории.

Beta Pictoris b была открыта в 2008 году. Ученые начали за ней наблюдать с 2014 года. Однако, в 2016 году планета так тесно приблизилась к внешнему ореолу вокруг звезды, что ученым не удалось выделить ее изображение.

Читайте также: В космосе заметили галактику-фонтан: невероятные фото

И только в этом году Beta Pictoris b снова отделилась от внешнего ореола звезды, поэтому экзопланета снова появилась на снимках телескопа.

Как двигается Beta Pictoris b

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно