Как движется экзопланета: серия эффектных снимков

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Экзопланета Beta Pictoris b
Экзопланета Beta Pictoris b / sci-news.com

Астрономам удалось получить серию снимков экзопланеты Бета Живописца b. На снимках можно проследить ее движение вокруг звезды. Исследователи проводили наблюдения за планетой с 2014 по 2016 год, а затем в 2018 году.

Эта информация размещена на сайте Европейской южной обсерватории.

Beta Pictoris b была открыта в 2008 году. Ученые начали за ней наблюдать с 2014 года. Однако, в 2016 году планета так тесно приблизилась к внешнему ореолу вокруг звезды, что ученым не удалось выделить ее изображение.

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И только в этом году Beta Pictoris b снова отделилась от внешнего ореола звезды, поэтому экзопланета снова появилась на снимках телескопа.

Як рухається екзопланета

Как двигается Beta Pictoris b

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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