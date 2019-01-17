Как Facebook будет способствовать проведению честных выборов в Украине

Руководство компании Facebook приняло решение ужесточить правила распространения политической рекламы в соцсети в Украине. Такое решение приняли ввиду предстоящих выборов президента, которые состоятся уже в марте 2019 года.

Об этом сообщает Tech Crunch.

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Сотрудники Facebook считают, что с 2016 года платформа стала для политиков и их оппонентов средством для распространения фейковых новостей и прочей пропаганды. Стоит отметить, что новые более жесткие правила касаются не только Украины, но и стран ЕС, Индии и Нигерии.

Директор Facebook по глобальной политике и охвату Кэти Харбат отметила, что новые правила заработают в Украине уже в феврале, поскольку голосование за президента страны запланировали на 31 марта.

Кроме того, Харбат отметила, что до конца июня Facebook планирует применить инструменты мониторинга политической рекламы для платформы во всех странах мира.

Нашей целью было достичь глобального решения. Чтобы достичь конечной цели в июне, перед нами стояла задача проследить за различными выборами в разных странах. По нашему мнению, это вполне возможно сделать,

– подчеркнула Кэти Харбат.

Напомним, ужесточение правил распространения политической рекламы на Facebook началось после скандала с Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 года и неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook. После этого социальная сеть Facebook создала специальный отдел для борьбы с вмешательством в выборы, целью которого является предотвращение распространения неправдивой информации.

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