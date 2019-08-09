Как идею превратить в успешный стартап: важные советы

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Команда Newoldstamp
Команда Newoldstamp

Фактически 90% стартапов проваливаются еще до выхода продукта на рынок. Львовский проект Newoldstamp – один из тех стартапов, который можно считать успешным. Сейчас его клиентами являются такие компании как Starbucks, Nvidia, Nestle, Vodafone и другие.

CEO Newoldstamp Владимир Заставный рассказал Техно 24, как превратить идею в успешный бизнес.

По его словам, самое важное – верить в свою идею и пытаться реализовать ее максимально быстро, чтобы убедиться, что она действительно будет работать. Также надо быть готовым к очень большому объему работы.

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"Надо засучить рукава и очень много работать. Ведь мы видим много примеров историй успеха, но мы не видим значительный кусок айсберга. Это огромная и кропотливая работа. Это много бессонных ночей и работа без выходных", – объясняет Владимир.

Еще один факт, без которого идея не будет работать, – долгосрочное видение. Нельзя запустить проект и надеяться, что уже завтра он станет очень успешным. В качестве примера он приводит Uber, который ждал 10 лет, чтобы все поняли – это будущее для общественных перевозок.

Что известно о Newoldstamp? Это львовский стартап, созданный в 2015 году. Идея проекта заключается в генерации email-подписей для бизнеса. Есть две версии программы – расширенная предусматривает доступ к аналитике, баннерным компаниям.

Недавно проект отобрали для программы известного американского акселератора 500 Startups. Сейчас часть команды вместе с Заставным находится в Сан-Франциско, где в течение 4 месяцев они будут проходить обучение, а также получат финансирование для продвижения стартапа.

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Теги: Новости Техно Техно Стартап IT-бизнес
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