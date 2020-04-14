Как инженеры и дизайнеры из Харькова помогают медикам в борьбе с коронавирусом: фото, видео

В Харькове инженеры и дизайнеры создали сайт, где учат всех желающих изготавливать очки, шлемы для дыхания и застежки для медицинских масок. Чертежи открыты для медиков и тех, кто хочет им помочь. Так, аппарат для подачи кислорода в исполнении мастеров стал как минимум в десять раз дешевле, ведь собирают его из того, что есть под рукой.

Харьковские инженеры создали медицинскую маску с подачей кислорода из таких материалов, как фильтр для пылесоса, пленка, строительная лента и еще нескольких деталей.

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По словам резидента Garage Hub Дмитрия Мельникова, в Украине система охраны здоровья не может закупить маски для каждого работника, поэтому ребята разработали собственный бюджетный вариант.

Разработчики отметили, что в такой маске можно комфортно работать, в частности, в очках или бородой.



Маска, которую создали в Garage Hub / Скриншот из видео

Все чертежи инженеры харьковского Garage Hub выкладывают на YakToday. Сайт создали 10 мастеров, которые мониторят сеть и адаптируют проекты для украинских волонтеров, которые хотят помочь медикам

В других странах, в частности в Италии, где сейчас горячо, там из-за того, что экономические цепочки не работали правильно, мы заметили, что такие же любители как и мы, инженеры и мейкеры, начали восполнять этот дефицит. Они начали на своих 3D-принтерах и домашнем оборудовании делать средства защиты,

– рассказал соучредитель платформы Garage Hub Роман Выдро.

Украинцы в гараже на 3D-принтерах печатают и детали к медустройствам, а также учат, как защитить себя буквально подручными материалами.



3D-принтер, который используют харьковские инженеры / Скриншот из видео

Инженеры столкнулись с тем, что украинским медикам часто нужны самые простые вещи. Поэтому ребята учат других, чем можно помочь, если болезнь наберет обороты и нужно будет быстро оснащать больницы.

Мы предлагаем делать такие простые вещи. Но у нас будут и более технологические. Например, тот же кислородный концентратор,

– пояснил Роман Выдро.

Все чертежи простые, дешевле, чем аналоги, работают на отлично. На днях их будут тестировать с медиками. К изготовлению масок, застежек, щитков инженеры приглашают всех: от тех, кто всему научился сам, до заводов.



В помещении Garage Hub инженеры изготавливают важные вещи для медиков / Скриншот из видео



Сравнение маски и респиратора / Инфографика 24 канала