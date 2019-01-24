Как iPhone может помочь во время стихийных бедствий

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Как iPhone может помочь в случае стихийных бедствий
Как iPhone может помочь в случае стихийных бедствий / unsplash

Ожидается, что глобальные изменения климата окажут разрушительное воздействие на общество. В свою очередь, компания Apple считает, что iPhone смогут пригодиться для пользователей при изменении климата и на них может возрасти спрос.

Об этом сообщает Business Insider.

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Это один из выводов, содержащихся в отчете Apple. Его во вторник, 22 января, опубликовала CDP – некоммерческая организация, которая ежегодно собирает у компаний информацию о их влиянии на окружающую среду.

Apple входит в число крупных компаний, включая Walt Disney Co и Bank of America, предоставляющих организации аналогичные отчеты, в которых оказываются "связанные с климатом" риски и возможности, способные существенно повлиять на их бизнес.

via GIPHY

Apple видит немало преимуществ в своих смартфонах, которые могут оказаться полезными в случае стихийных бедствий. К примеру, их можно будет использовать как фонарик, сирены или радио. С их помощью можно найти в интернете инструкции по оказанию первой помощи.

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Теги: Техно Смартфоны iPhone Apple
Источник: Техно
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