Как искусственный интеллект будет измерять уровень счастья

Технологии искусственного интеллекта иногда находят весьма неожиданные применения. Например, в Дубае представили "умные" камеры, которые будут замерять уровень счастья посетителей центров обслуживания клиентов управления по дорогам и транспорту Дубая (RTA).

Такие центры выдают права на управление транспортными средствами, занимаются регистрацией автомобилей и предоставляют другие подобные услуги населению. Данное управления, представляя в прошлый понедельник новую систему, отметило, что оно будет полагаться на высокоточные камеры с технологией искусственного интеллекта.

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Устройства подключаются по Wi-Fi или Bluetooth и способны снимать со скоростью 30 кадров в секунду с расстояния в 7 метров. Отмечается, что представленная технология будет анализировать выражение лица клиентов до и после предоставления им услуг центра.

В результате система в реальном времени будет оценивать уровень удовлетворенности клиентов и мгновенно оповещать сотрудников, если "индекс счастья" окажется ниже определенного уровня. В этом случае можно будет предпринимать необходимые действия для восстановления уровня удовлетворенности клиентов.

Также отмечается, что система будет только анализировать эмоции на лицах пользователей, но не будет хранить фотографии. Благодаря этому не будет нарушена конфиденциальность клиентов RTA, ведь система будет работать без их ведома, чтобы избежать искажения получаемых данных об эмоциях.

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