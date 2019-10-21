Как использование темной темы в iOS 13 влияет на заряд аккумулятора iPhone: исследование

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Как использование темной темы в iOS 13 влияет на заряд аккумулятора iPhone
Как использование темной темы в iOS 13 влияет на заряд аккумулятора iPhone / iMore

Темный режим в iOS 13 стал одной из главных фишек новой операционной системы. Энтузиасты решили узнать, как использование темной темы влияет на расход заряда аккумулятора.

Для тестов использовали два iPhone Xs с новой операционной системой iOS 13. Робот делал то же, что и обычные пользователи – пользовался мессенджерами, Google Maps, "просматривал" видеоролики на YouTube и работал в других приложениях, сообщает 9to5mac.

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В результате iPhone Xs с темным режимом тратил заряд гораздо медленнее, чем iPhone Xs с классической светлой темой. Когда последний уже отключился, у его дублера оставалось еще 30% ресурса аккумулятора.

Тесты iPhone со светлой и темной темой – смотрите видео

Тестирование проводилось при яркости дисплея 200 нит. Важно отметить, что разница заметна только при сравнении смартфонов с OLED-дисплеями, таких как iPhone X, iPhone Xs и iPhone 11 Pro.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно iOS Apple iPhone iPhone Xs Смартфоны
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