Как использовать смартфон без вреда для здоровья

Ученые из Швейцарского института общественного здоровья (Swiss TPH) изучили, как использование смартфона влияет на клетки мозга. В частности, они посвятили свою работу изучению влияния радиоволн на участки, связанные с памятью.

Еще в 2015 году исследователи доказали, что длительное использование смартфонов негативно сказывается на памяти подростков. В новом эксперименте они удвоили выборку, пригласив принять участие 700 школьников от 12 до 17 лет, которые активно пользуются смартфонами больше года, сообщается на официальном сайте Swiss TPH.

Читайте также: Самые ожидаемые смартфоны 2019 года – анонс Техно 24

Что больше всего влияет на работу мозга? На этот раз ученые определили, как пользоваться гаджетом точно не стоит. Выяснилось, что для здоровья хуже всего – долгие разговоры по телефону (и связанное с ними излучение). Негативное влияние на мозг наблюдали особенно у испытуемых, которые привыкли держать смартфон близко к правому уху.

Как безопасно пользоваться смартфоном? Есть и хорошие новости, если вы редко говорите по телефону, а вместо этого переписываетесь, играете или ищете что-то в интернете и не держите телефон возле головы, то воздействие минимально. У респондентов вообще не наблюдалось изменений в развитии участков мозга, связанных с памятью.

Потенциальный риск для мозга можно свести к минимуму, если использовать наушники или громкую связь для звонков, особенно если уровень сигнала сети невысокий, и телефон работает на максимальной мощности,

- заметил соавтор работы Мартин Ресли.

Чтобы оценить последствия использования смартфонов в долгосрочной перспективе, ученые планируют продолжить свои исследования.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно