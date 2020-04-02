Как IT-компании разыграли пользователей 1 апреля

Позади осталось одно из самых веселых праздников в году – 1 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса лишь некоторые компании отметили этот день, предложив веселые решения и гаджеты, в которые поверили тысячи пользователей.

DJI

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Компания DJI – известный производитель дронов – анонсировала DJI Mamo. Это компактный беспилотник, на "борт" которого можно установить смартфон.



Первоапрельский дрон DJI

Представители бренда отметили, что Mamo оснащен функцией следования за человеком Smart Follow 3.0. Таким образом, смартфон можно использовать в качестве персонального оператора.

Huawei

Huawei отметила 1 апреля презентацией специального аксессуара для животных, который можно смело отнести к революционным устройств. Дело в том, что новинка способна превращать звуки, которые издают брать наши меньшие, в понятную человеку речь.



Huawei представила интересный девайс для животных

OPPO

Компания OPPO решила подразнить пользователей инновационной технологией, которая, возможно, в далеком будущем станет реальностью.

Мистический смартфон Ace Infinity способен заряжаться с помощью специального шара, выполняющего роль док-станции.

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Примечательно, что такая подзарядка осуществляется без проводов и в пределах видимости лазера, то есть смартфон можно оставить на столе, а "магический шар" позаботится о его зарядке, используя систему самонаведения.

Xiaomi

Ранее в сети фигурировали источники, указывают на планы компании Xiaomi возродить флагман Mi6, но с актуальным как для 2020 года железом.

В результате первоапрельский гаджет получил впечатляющие аппаратные характеристики: 5,99-дюймовый 2К-дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 865, 12ГБ/256 ГБ памяти, быструю проводную (до 65 Вт) и беспроводную (до 30 Вт) зарядку, а также функцию реверсивной зарядки других устройств мощностью до 10 Вт.



Характеристики "обновленного" смартфона Xiaomi

В продаже Mi6 Classic Edition должен был явиться 28 апреля по цене 522 доллара (около 14 500 гривен по курсу по состоянию на 2 апреля 2020 года).

Meizu

В компании Meizu предложили оригинальный смартфон 16T, способный заряжаться от энергии солнца. Специальная версия устройства, по словам представителей бренда, позволит забыть о необходимости подключать гаджет к сетевому зарядному устройству.



Meizu представила уникальную функцию в смартфонах

Realme

В Realme 1 апреля представили еще более продвинутую технологию. В новом поколении гаджетов бренда достаточно просто посмотреть на экран устройства, разряжается, и мысленно представить, как его аккумулятор снова заряжен на 100%. Через мгновение состояние батареи будет ровно таким.

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Более того, в Realme даже придумали функцию телепорта: открыв картографическое приложение, достаточно указать точку на карте, как смартфон тут же перенесет пользователя за тысячи километров.

Nreal

Еще один розыгрыш показала компания Nreal, специализирующаяся на разработке VR-приложений. Очередная новинка бренда – приложение, с помощью которого можно увидеть скелет собственных ног, используя камеру смартфона.

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