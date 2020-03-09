Как изменится рынок труда в Украине через 10 лет

Через 10 лет Украина, как и весь мир, практически полностью трансформируются в IT, используя различные облачные сервисы и усиливая свои IT-департаменты. Конечно, на вакансии в этой сфере будет приходиться львиная доля всего рынка труда.

Об этом заявил директор по вопросам национальных технологических стратегий и политики для 24 стран региона Центральной и Восточной Европы компании Microsoft Михаил Шмелев.

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По его словам, Институт изучения будущего (Institute for the Future, IFTF) представил исследование об изменениях на мировом рынке труда в ближайшие десять лет. Оно доказывает, что к 2030 году все работники компаний освоят информационно-коммуникационные технологии, чтобы сохранить конкурентоспособность.

"По нашим данным, более 81% партнеров будут инвестировать в современные рабочие места в течение следующих двух лет. А 83% менеджеров соглашаются с утверждением, что благодаря ІТ рабочие процессы меняются к лучшему", – говорит Шмелев.

Искусственный интеллект

Конечно, повлияет на рынок труда и искусственный интеллект. По прогнозам экспертов, уже в этом году 85% мировых корпораций будет использовать искусственный интеллект. До 2025 года будут активно использовать виртуальную реальность для создания новых сред и визуализации.

При этом Шмелев отметил, что уже сейчас в Украине есть высокий потенциал и сильные IT-специалисты. Именно поэтому активно развивается сфера стартапов.

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