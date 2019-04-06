Как эффективно работать с электронной почтой – советы от Google

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Правила эффективной работы с электронной почтой
Правила эффективной работы с электронной почтой / Unsplash

Почтовому сервису Gmail исполнилось 15 лет. Он получил поддержку запланированных писем и улучшенную компоновку автоматических ответов.

К юбилею проекта штатный эксперт Google по производительности Лаура Мартин составила для журнала Time 6 советов, которые помогут эффективнее работать с почтой.

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Распределите время, которое тратите на почту

Не делайте все вместе, перепрыгивая от задачи к задаче. Большинство людей попадают именно в эту ловушку – они читают одно сообщение, затем отвечают на другое, а затем сортируют третье. Разделите работу с почтой на различные процессы: письмо, чтение, сортировку.

Щоб оперативно працювати з поштою – розподіляйте свій час
Чтобы оперативно работать с почтой – распределяйте свое время

Присылайте "предупредительные" письма

Не всегда есть возможность быстро ответить на запросы в почте. Чтобы не получать напоминания, возьмите за привычку давать быстрые ответы со статусом задачи. Укажите собеседнику, когда вернетесь к его письму. Так вашу работу не будут нарушать сообщения со статусом "Просто напоминаю о себе".

Избегайте рабочей переписки во время выполнения задач

Не оставляйте почту открытой во время выполнения рабочего задания. Большинство людей обновляют папку "Входящие" каждые полчаса – и в результате отвлекаются от работы. Оставьте почту в покое, пока не закончите текущее дело. Так вы дольше сохраните состояние "потока".

Читайте только важные письма

Расставляйте приоритеты – не каждое письмо нужно просматривать сразу. Используйте фильтры, чтобы отсеять по-настоящему актуальные и важные сообщения. Каждая позиция во "Входящих" должна быть актуальной.

Отвечайте на письма в два этапа

Разбейте работу на два этапа. На первом – прочитайте письмо, выделите главное и отправьте в секцию, соответствующую последующим действиям. На втором этапе – садитесь и составляйте ответ. Ваше "будущее я" скажет спасибо за такую ​​предусмотрительность.

У вас есть "Входящие". Сделайте "Исходящие"

"Входящие" это место, куда попадают все письма, которые так или иначе требуют ответа. Но аналогичной папки "Исходящие" не существует – секция "Отправленные" не считается.

Відсортовуйте листи по різних папках
Отсортируйте письма по разным папкам

Или не живите в неспокойном мире "прочитанных/непрочитанных" писем. Создайте отдельную папку и отправляйте туда все прочитанные сообщения с которыми нужно сделать какое-то действие. Если вам лень – используйте с этой целью папку "Черновики".

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Теги: Техно Новости Техно Google Интернет
Источник: Техно 24
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