Как экономить электроэнергию: 11 правил техники

Тарифы на электроэнергию за последние три года выросли почти втрое. Решение простое: чтобы не переплачивать – стоит экономить, не использовать приборы зря. Как экономить электроэнергию и при этом вполне пользоваться благами цивилизации – проанализировал сайт "24".

Первое правило экономии – выяснить, где больше всего расходов. Подумайте, каким электроприбором пользуетесь чаще всего, замерьте, сколько электроэнергии он "съедает" и подумайте, можно ли уменьшить использование этого агрегата. Например, частое пользование феном летом – выглядит расточительством, не так ли?

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Далее проанализируем работу самых популярных электроприборов и устройств, и как следует ими пользоваться, чтобы экономить, но не в ущерб себе.

Многозонный счетчик

Это то, с помощью чего можно экономить безотносительно того, какие бытовые приборы вы используете. Благодаря этому чуду техники, как разъясняют в "Киевэнерго", вы платите за электроэнергию, потребленную ночью, на 50% меньше в случае 2-зонного учета и на 60% меньше в случае 3-зонного учета.



Как многозонный счетчик может экономить электроэнергию. Информация с сайта kyivenergo.ua

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Лампочки

Заменить лампы накаливания на энергосберегающие (светодиодные LED) нужно было уже давно. Вы уже это сделали, правда? Это очевидный способ экономии – такие лампы более надёжные, функционируют дольше и не зависят от частых переключений. Экономия может достигать 50-80%. Кроме того, протирание от пыли лампочек и плафонов сохранит до 20% их света.

Ну, и вы же выключаете свет, когда выходите из комнаты?

Электроплита

Конфорка легче и экономнее будет нагревать соответствующую ей по размерам посуду и её содержание. Накрывайте крышкой кастрюли – так вы быстрее приготовите блюдо, следовательно – потратите меньше энергии. Еще один лайфхак: выключать блюдо можно за 5-10 минут до полной готовности, горячая посуда сама "доготовит" пищу, а вы – сэкономите.

И если продолжить тему приготовления пищи и экономии, то научная мысль об этом уже позаботилась – например, мультиварки умеют готовить 2-3 блюда одновременно, что дает экономию и газа, и электроэнергии.

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Чайник

Не нагревайте воды больше, чем нужно. Не забывайте о чайнике. Каждое повторное нагревание будет стоить забывчивым около 35 копеек по нынешним тарифам. Поэтому забыли о чайник трижды в день – заплатите лишнюю гривну. За месяц это 30 гривен. И еще – совсем не лишнее чистить чайник от накипи, иначе будете тратить на нагрев воды лишние 30% энергии.

Холодильник

Его следует ставить подальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи, прямых солнечных лучей, от всего, что нагревает. С современными холодильниками эта проблема не существенна, но старые, если есть в хозяйстве будете не забудьте размораживать. Хотя лучше все-таки приобрести энергосберегающий с функцией саморазморозки, за несколько лет "отобьёте" его стоимость экономией на электроэнергии.

Ну, и об открытой дверце холодильника вы же помните, что так нельзя?

Телевизор

Современные модели с LED дисплеем менее энергоемкие (40-45 Вт/ч) чем старые с электро-лучевыми трубками (150 Вт/ч). Еще одна хитрость – не гнаться за "кинотеатровыми" размерами: чем больше диагональ телевизора, тем больше энергии он "ест". Максимальный звук и яркость дисплея – это также дополнительное потребление энергии.



Какая техника "съедает" больше всего энергии

Ноутбук и компьютер

Если до сих пор сомневаетесь – что лучше, то с точки зрения экономии побеждает ноутбук – он потребляет на 50% меньше энергии. Кроме того ноут еще и автономный, компактный, мобильный. В конце концов, еще одна хитрость – заряжать ноут на работе, а пользоваться – дома. (Но мы вам этого не говорили).

Стиральная машина

Загружать ее нужно на разрешенный максимум, и выбирать соответствующий режим стирки. Полностью не загруженная стиралка – это 15% перерасхода энергии, а неправильная программа – 30%.

Бойлер

Здесь многое зависит от модели, поэтому если только собираетесь приобрести – внимательно изучайте энергозатратность прибора.

Во время эксплуатации бойлера – не включайте его на полную мощность, если не собираетесь ее всю использовать, это и лишние расходы, и лишняя нагрузка на прибор. Если пользуетесь бойлером каждый день – не выключайте его из сети – на поддержание температуры тратится меньше энергии, чем на разогрев с нуля. Хорошую экономию могут дать программируемые контроллеры, которые можно установить на водонагреватель и запрограммировать таким образом то количество и температуру воды, которая вам нужна на конкретное время.

Проводка

Устаревшая проводка – это не только лишние расходы электроэнергии, но и пожарная опасность. Поэтому лучше заменить ее. Три-четыре тысячи гривен на новую проводку в стандартной квартире 47 кв.м. хоть и немало, но гораздо меньшее зло, чем сгоревшая стиральная машина, холодильник ли квартира, не так ли?

Режим ожидания

Это зло для тех, кто желает экономить. Выключайте устройства из розетки, если не эксплуатируете их. В том числе – зарядные устройства к мобильным гаджетам. Даже будучи отключенной, но подсоединенной к сети – техника "съедает" до 30% от того, что потребляет, будучи включенной. По подсчетам экспертов "режим ожидания" составляет около 7-8% от квитанции за электроэнергию.

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