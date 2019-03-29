Как мем может заменить паспорт: забавная история от автора игры No man's Sky

Автор игры No man's Sky и один из основателей Hello Games Шон Мюррей запомнился многим не столько своим проектом, сколько эмоциональным интервью задолго до релиза No man's Sky. Сразу после интервью в сети начали появляться мемы с Мюррей в главной роли и разработчику это сыграло на руку.

Что случилось? Как сообщает 4PDA, Мюррей поделился с подписчиками в Twitter забавной историей. На днях программист попал в неприятную ситуацию: ушел из номера отеля, оставив внутри ключи, и документы.

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Администрация пошла навстречу гостю и предложила как доказательство продемонстрировать хотя бы аккаунт на Facebook – почему не паспорт в двадцать первом-то веке? Однако у создателя No man's Sky не оказалось страницы в популярной соцсети. Но безвыходных ситуаций не бывает.

Как удалось решить проблему? Подтвердить свою личность шустрому руководителю Hello Games помогла его популярность на Reddit. Именно там Мюррей нашел GIF-изображение, сделанное на основе его интервью для портала Game Informer.

Just locked myself out of my hotel room with no wallet/id.



They asked for a Facebook account to prove who I was at the desk (I don’t have an FB acc).



Ended up having to use a gif from Reddit for id pic.twitter.com/KfJ71y0AIq — Sean Murray (@NoMansSky) March 27, 2019

Очевидно, что руководство отеля просто не могло устоять перед силой мема: автор No man's Sky получил доступ в номер, а его фанаты – возможность посмеяться над историей.

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