Как мем может заменить паспорт: забавная история от автора игры No man's Sky

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Шон Мюррей – автор игры No Man’s Sky
Шон Мюррей – автор игры No Man’s Sky / Скриншот с видео

Автор игры No man's Sky и один из основателей Hello Games Шон Мюррей запомнился многим не столько своим проектом, сколько эмоциональным интервью задолго до релиза No man's Sky. Сразу после интервью в сети начали появляться мемы с Мюррей в главной роли и разработчику это сыграло на руку.

Что случилось? Как сообщает 4PDA, Мюррей поделился с подписчиками в Twitter забавной историей. На днях программист попал в неприятную ситуацию: ушел из номера отеля, оставив внутри ключи, и документы.

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Администрация пошла навстречу гостю и предложила как доказательство продемонстрировать хотя бы аккаунт на Facebook – почему не паспорт в двадцать первом-то веке? Однако у создателя No man's Sky не оказалось страницы в популярной соцсети. Но безвыходных ситуаций не бывает.

Как удалось решить проблему? Подтвердить свою личность шустрому руководителю Hello Games помогла его популярность на Reddit. Именно там Мюррей нашел GIF-изображение, сделанное на основе его интервью для портала Game Informer.

Очевидно, что руководство отеля просто не могло устоять перед силой мема: автор No man's Sky получил доступ в номер, а его фанаты – возможность посмеяться над историей.

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Теги: Новости Техно Техно Игры
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