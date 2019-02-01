Как менялись камеры на телефонах Samsung: инфографика

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Как менялись камеры на телефонах Samsung
Как менялись камеры на телефонах Samsung / techrasa.com

Свой первый телефон с камерой компания Samsung представила в 2000 году. Именно тогда вышел первый телефон бренда с камерой, V200. С тех пор камеры как и сами телефоны претерпели существенные изменения.

Эту эволюцию телефонов Samsung показала в интересной инфографике с ключевыми событиями в камерах телефонов.

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Уже вскоре Samsung должен представить Galaxy S10. Если верить слухам, то новинка получит три модуля основной камеры. А версия Galaxy S10 + будет оснащена еще и двойной фронтальной камерной.

Официальная презентация новинок состоится 20 февраля.

Як змінювались камери на телефонах Samsung
Эволюция телефонов Samsung

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Теги: Техно Смартфоны Samsung Galaxy S10 Samsung
Источник: Техно
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