Как мошенник смог обмануть Facebook и Google на 121 миллион долларов

50-летнего литовца признали виновным в организации мошеннической схемы, с помощью которой он обманом получил от Facebook и Google выплаты на сумму свыше 100 миллионов долларов.

Эвальдас Римасаускас с сообщником зарегистрировали в Литве фейковую компанию, которая маскировалась под азиатского поставщика хардверных компонентов Quanta Computer. После чего начали присылать сотрудникам двух вышеупомянутых техногигантов электронные письма с требованием погасить задолженность.

Читайте также: Facebook признал, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

Оплаты по счетам мошенники получали на поддельные банковские счета, открытые в Литве, а потом переводили на Кипр и в другие офшоры. Чтобы заверять переводы, они предоставляли в банки поддельные документы и контракты.

Мошенникам удалось обмануть Facebook и Google

Как сообщает Bloomberg, Римасаускас и его сообщник внедряли схему два года – с 2013 по 2015 год. За это время литовцам удалось выманить 23 миллиона долларов у Google и 99 миллионов долларов у Facebook.

Кто пострадал

В отчете Министерства юстиции США не указано название компании, однако о том, что это Google и Facebook, стало известно из заключения литовского суда по данному делу в 2017 году. Впрочем, они не единственные, кто пострадал от подобных действий мошенников.

Схема, которую использовал Римасаускас, получила название "business email compromise". В последнее время она быстро набрала обороты: по данным ФБР, с 2013 по 2017 годы потери компаний от фейковых писем с требованием оплаты по сфабрикованным счетам составили уже около 3-х миллиардов долларов.

Читайте также: Кто из кандидатов и сколько заплатил за рекламу на Facebook: цифры впечатляют

Как сообщили в Google, компании удалось вернуть свои деньги. Техногигант обнаружил мошенничество и сообщил о нем властям. В Facebook также обратились к правоохранителям, однако удалось ли компании возместить ущерб, не сообщается.

30 лет за мошенничество

Римасаускаса экстрадировали из Вильнюса в США в августе 2017 года. Однако подробности этого дела стали известны только сейчас. Обвиняемый признал вину и согласился выплатить около 49,7 миллионов долларов, которые он заработал на мошенничестве. Следующее слушание по делу назначено на 24 июля 2019 года. Ему угрожает максимальное наказание – до 30 лет тюрьмы.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно