Как на самом деле снимает Huawei P30 : фото с суперувеличением

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Как снимает Huawei P30
Как снимает Huawei P30 / thinkmarketingmagazine.com

Компания Huawei показала, на что способна камера нового флагманского смартфона P30 и P30 Pro, анонс которого состоится уже совсем скоро. Снимки сделаны как в обычном режиме, так и с применением суперзума.

Скандал с Huawei. В преддверии анонса своего нового флагмана компания решила привлечь внимание к камерофону, разместив на постере фото, сделанные на профессиональный фотоаппарат. Более того, эти фото были сделаны еще в 2009 году. Поэтому пользователи обвинили компанию в обмане, якобы профессиональные снимки выдали за работу Huawei P30.

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В компании этот факт признали и заявили, что на самом деле не пытались выдать эти снимки за такие, что сделал камерофон. Фото были лишь для привлечения внимания.

Як насправді знімає Huawei P30

Фото с увеличением и с применением суперзума

"Реальные" фото. Теперь Huawei опубликовала настоящие фото, которые были сделаны на P30. Новые снимки показывают замечательную работу суперзума.

Снимки сделали во время концерта британского бой-бэнда Blue. Приближенные групповые фото сделаны почти без потери качества. При этом режим суперзума позволяет увидеть личность. Правда потеря качества уже очевидна.

Як знімає Huawei P30 і P30 Pro

Снимки, сделанные на Huawei P30

Когда представят. Официальный анонс Huawei P30 и P30 Pro должен состояться 26 марта. Мероприятие состоится в Париже.

Як знімає Huawei P30 і P30 Pro

Эффект суперувеличения действительно впечатляет

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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