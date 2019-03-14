Как на самом деле снимает Huawei P30 : фото с суперувеличением

Компания Huawei показала, на что способна камера нового флагманского смартфона P30 и P30 Pro, анонс которого состоится уже совсем скоро. Снимки сделаны как в обычном режиме, так и с применением суперзума.

Скандал с Huawei. В преддверии анонса своего нового флагмана компания решила привлечь внимание к камерофону, разместив на постере фото, сделанные на профессиональный фотоаппарат. Более того, эти фото были сделаны еще в 2009 году. Поэтому пользователи обвинили компанию в обмане, якобы профессиональные снимки выдали за работу Huawei P30.

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В компании этот факт признали и заявили, что на самом деле не пытались выдать эти снимки за такие, что сделал камерофон. Фото были лишь для привлечения внимания.

Фото с увеличением и с применением суперзума

"Реальные" фото. Теперь Huawei опубликовала настоящие фото, которые были сделаны на P30. Новые снимки показывают замечательную работу суперзума.

Снимки сделали во время концерта британского бой-бэнда Blue. Приближенные групповые фото сделаны почти без потери качества. При этом режим суперзума позволяет увидеть личность. Правда потеря качества уже очевидна.

Снимки, сделанные на Huawei P30

Когда представят. Официальный анонс Huawei P30 и P30 Pro должен состояться 26 марта. Мероприятие состоится в Париже.

Эффект суперувеличения действительно впечатляет

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