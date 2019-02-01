Как недостаток процессоров Intel влияет на продажи Windows

Дефицит процессоров Intel начинает осуществлять негативное влияние на различные сегменты персональных компьютеров. К примеру, компания Microsoft столкнулась с падением продаж OEM-лицензий Windows.

Об этом редмондцы сообщили в рамках конференции по финансовым итогам последнего квартала, передает Overclockers.

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У Windows общий рынок ПК оказался меньше, чем мы ожидали, прежде всего из-за сроки поставок чипов нашим OEM-партнерам, что ограничивало в другом здоровую экосистему ПК и негативно отразилось на выручке в OEM Pro и non-Pro секторах,

– отметила финансовый директор Microsoft Эми Худ.

Кроме того, она добавила, что доходы Windows OEM Pro снизились примерно на 2%, согласно коммерческому рынку ПК. Выручка OEM non-Pro упала на 11%, что ниже уровня рынка из-за длительного давления в категории начального уровня.

Слабые продажи OEM-лицензий Windows также негативно влияют на доход от Microsoft Office в потребительском сегменте. Впрочем, подразделениям Personal Computing по итогам последнего квартала все-таки удалось увеличить выручку на 7% – до 13 миллиардов долларов. Правда, это заслуга устройств линейки Surface, доход от которых вырос на 39% (до 1,86 миллиарда долларов), а также игрового направления, в частности сервисов Xbox Live и Game Pass.

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