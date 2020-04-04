Как новенький: правила ухода за ноутбуком и планшетом во время удаленной работы

Удаленная работа требует развитых навыков самоорганизации, планирования и отлаженной онлайн-коммуникации с коллегами. Об этом часто говорят опытные фрилансеры и специалисты с гибким графиком. Не менее важны также комфорт и удобство вашего нового рабочего места. Это позволяет лучше настроиться и не отвлекаться от дел.

Тренинг-менеджер компании Lenovo UA & REE Евгений Чемерис рассказал, как правильно ухаживать за техникой во время карантина, чтобы она прослужила вам долго.

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Во время удаленной работы ноутбук становится незаменимым помощником, а уход за ним – частью процесса организации рабочего пространства,

– подчеркнул Евгений Чемерис.

Вот несколько советов для ежедневной очистки устройств, в том числе, когда под рукой нет специальных средств или салфеток для техники.

Подготовка

Отсоедините все кабели, подключенные устройства, внешний накопитель информации. Выключите ноутбук или планшет, отсоедините его от сети.

Очистка клавиатуры и экрана

Для очистки клавиатуры используйте мягкую ткань без ворса и изопропиловый спирт. Подойдут также дезинфицирующие средства на основе спирта. Не распыляйте и не наливайте жидкость сразу на устройство. Нанесите средство на мягкую безворсовую салфетку, если необходимо, отожмите лишнюю жидкость.

Протрите тачпад и поверхность клавиатуры, убедитесь, что на кнопки или пространство между ними не попала лишняя влага. Дайте клавиатуре высохнуть.



Евгений Чемерис

Не забывайте, что спиртосодержащие вещества легко воспламеняются, поэтому не стоит очищать устройство на кухне или в других местах, где может быть открытый огонь.

Для очистки экрана ноутбука и планшета протрите поверхность сухой мягкой салфеткой без ворса, аккуратно сотрите пятна. Для жирных следов возьмите влажную ткань или нанесите на нее раствор изопропилового спирта и воды (50:50).

Спиртовые салфетки, которые удобнее использовать для ухода за устройством, могут повредить олеофобное покрытие –специальную сверхтонкую пленку, которая "отталкивает" жиры от экрана. Поэтому для планшетов и ноутбуков с сенсорным экраном, стоит все же выбирать салфетки из микрофибры или другие безворсовые ткани.



Краткая инструкция по уходу за техникой

Очистка корпуса

Протрите корпус ноутбука или торцы и тыльную сторону планшета тканью без ворса, предварительно нанесите на нее мягкое очищающее средство. Это могут быть растворы без аммиака или неабразивные очистители – те, которые не содержат крупных частиц.

Некоторые дезинфицирующие средства и салфетки, предназначенные для медицинского использования, могут повредить поверхность устройства или даже повлиять на его работу. Внимательно прочитайте инструкцию, если в составе средства есть отбеливатель (гипохлорит натрия) или аммиак, он не предназначен для очистки и дезинфекции техники.

Промойте салфетку чистой водой и еще раз протрите крышку ноутбука или планшета, чтобы смыть остатки средства. Не используйте влажную ткань, чтобы очистить разъемы, избегайте попадания жидкости внутрь.

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Включайте устройство, когда его поверхность полностью высохла. Ваш ноутбук снова готов к работе, а вы – к новым проектам, задачам и идеям. Старайтесь протирать устройство 3-4 раза в день: когда начали работу, перед перерывом на обед и после нее, а также по завершению рабочего дня.

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