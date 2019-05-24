Как обмануть Apple на 1 миллион долларов

Продукция компании Apple популярна у всех – от законопослушных граждан до мошенников. Чаще всего жертвами обмана при покупке или ремонте iPhone становятся честные владельцы гаджетов, но на этот раз пострадала сама корпорация, которую смог обмануть житель Поднебесной.

Американское издание The Washington Post сообщило о задержании гражданина Китая по имени Цюань Цзян, которому удалось провернуть масштабную преступную схему по обмену фальшивых iPhone на новые в официальных сервисных центрах Apple.

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Сладство выяснило, что мошенник регулярно получал из Китая "левые" аппараты, и под вымышленными именами сдавал их "по гарантии". Поскольку ни одно из устройств не включалось, работники сервиса часто не могли определить в чем неисправность и подписывали акт о замене на новый iPhone, который потом присылали "предпринимателю".

В общем мошенник смог заменить 1493 смартфонов в период с 2016-го по 2018-й, еще 1 576 запросов в авторизованные сервисные центры их сотрудники отклонили.

Общая сумма ущерба, по оценке Apple, составила 895 тысяч долларов. Преступник уже признал свою вину, и ему грозит до десяти лет тюремного заключения и значительный штраф – 2 миллиона долларов.

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