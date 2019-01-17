Как организм астронавтов адаптируется к жизни в космосе: на МКС начали масштабные исследования

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На МКС начали масштабные исследования
На МКС начали масштабные исследования / NASA

На Международной космической станции провели исследование того, как организм астронавтов адаптируется к жизни в космосе. В частности, "жители Орбиты" проверили увеличивается ли давление крови на глаза и голову астронавтов во время космического полета и выполнения обычных работ на МКС.

Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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Астронавт NASA Энн Макклейн начала изучение перемещения жидкости от нижней части тела астронавта к верхней. Кроме того, Макклейн исследовала как кровь давит на голову и глаза во время космического полета. Ученый собрала образцы крови и сначала долгое время обращала их в центрифуге, потом она положила образцы в морозильную камеру для дальнейших наблюдений.

Энн Макклейн и Дэвид Сен-Жак провели сканирование глаз с различными устройствами для измерения изменений глазного давления, вызванных изменениями крови в микрогравитации.

Другими исследованиями занимались Дэвид Сен-Жак и Олег Кононенко. Сен-Жак измерял артериальное давление с помощью новой системы биомониторов Канадского агентства. Отметим, устройство отслеживает все физиологические данные космонавта в режиме реального времени с минимальным вмешательством в работу экипажа.

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А Олег Кононенко проверил, как будут изменяться его показатели артериального давления во время обычных наблюдений за Землей.

Сейчас астронавты NASA продолжают исследования изменений кровяного давления и их влияния на организм астронавтов в космическом пространстве. Соответственно, уже в ближайшее время мы сможем получить полную картину того, как человеческий организм адаптируется к жизни в космосе.

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Теги: Техно Космос МКС Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания NASA
Источник: Техно
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