Как отказ от паролей может повысить защиту и сохранить деньги бизнеса

Из-за действий хакеров страдают не только персональные данные пользователей, но и экономика. Так, из-за киберпреступности мировая экономика теряет каждую минуту несколько миллионов долларов.

Как утверждают эксперты Всемирного экономического форума, повысить защиту можно, отказавшись от паролей.

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В чем суть

Специалисты пришли к выводу, что использование систем защиты на основе паролей, кодовых фраз и тому подобного уменьшает защиту. Ведь большинство атак нацелены именно на пароли.

Как подсчитали эксперты, 80% атак будет осуществлены на системы, использующие PIN-коды, пароли, кодовые фразы и тому прочее. Кроме того, такой вид защиты является довольно сложным для работников и дорогими в поддержке. Для крупных компаний почти половина расходов IT-отдела приходится на сброс паролей. В финансовом эквиваленте это более миллиона долларов.

В общем киберпреступность в 2020 году будет стоить мировой экономике в 2,9 миллиона долларов в минуту.

Альтернатива

Эксперты предлагают предоставить преимущество системам, которые не нуждаются в запоминании информации. Это могут быть решения на основе биометрической идентификации, QR-кодов, ключей безопасности, искусственного интеллекта, машинного обучения.

В частности, можно создавать средства аутентификации пользователя на базе анализа его поведения и тому подобное.

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