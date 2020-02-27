Как защититься от телефонного спама: советы и инструкция

Если вы ни разу не сталкивались со звонками, которые предлагают "очень нужны услуги", или сообщениями о скидках или крайне необходимый вам товар – вы счастливый человек. В последнее время этот способ рекламы стал очень популярным и почти каждый пользователь смартфона получает минимум несколько таких сообщений или звонков в день. Объясняем почему это так и как защитить себя от спама.

Учитывая засилье различных мессенджеров, телефонный спам вещь настолько обыденная, что кое-кто уже привык к этому и перестает реагировать. Но сообщения, поступающие в Viber от известных, а порой непонятных брендов, могут действительно раздражать.

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Это неприятно не только тем, что отвлекает от важных дел, но и тем, что кто-то постоянно вторгается в ваше личное пространство. Если вы чувствуете дискомфорт и раздражение получая такие сообщения или звонки, вы, вероятно, неоднократно задумывались над тем, как защитить себя от этого. Сегодня Техно 24 расскажет о нескольких простых способах борьбы с телефонным спамом.

Сначала, стоит понять, что в последнее время всем подряд стали нужны наши номера телефонов.

Откуда у спамеров номер

Путей передачи номера мобильного множество. Как это неприятно, но, в основном, мы сами виноваты в том, что спамеры получили наш номер. Вспомните сколько раз вы вносили личные данные заполняя графу "мобильный номер" на сайтах, в интернет-магазине, на проходной в бизнес-центре, на сайте объявлений.

Мы постоянно оставляем свой номер телефона заполняя различные формы. Собрать все эти номера в базу с именами, дело не трудное. Зачастую можно даже узнать интересы владельца номера, если он, например, заказывал игровую консоль в интернет-магазине, покупал чехол к телефону, или различные аксессуары.

Получить номер телефона пользователя очень просто

Всю эту информацию можно использовать против вас, но, как правило, настолько тонко никто не действует и спамеры ограничиваются массовой рассылкой сообщений. Однако, при желании, все наши данные можно собрать в базу, где будет видно количество посещений сайтов со смартфона, к примеру. Проблема в том, что такие данные надо еще обработать, чтобы получить поведенческую модель, и в итоге это будет стоить очень дорого. Однако, покупатели такой информации есть и они готовы платить деньги за наши данные, ведь именно на нас они их и отобьют.

Телефонный спам

Вообще, такое явление, как телефонный спам, возникло не на пустом месте. Это элементарная психология. Когда нам звонит человек, мы, как правило, относимся к этому лояльно, чем к сообщению, например. В случае с электронной почтой проблем нет, ведь она довольно успешно фильтруется, но это не касается звонков и сообщений.

Когда звонит телефон и мы отвечаем на звонок, у человека на том конце есть возможность зацепить нас своей информацией. Особенно это было актуально несколько лет назад, когда обзвоны не были таких масштабов. Сейчас это тоже работает, но в основном с более доверчивыми людьми, как правило, людьми пожилого возраста. Обычно они и клюют на бесплатные медицинские осмотры и непонятные супертовары.

Даже если вы не поднимаете трубку, когда вам звонят с незнакомых номеров, это не значит, что вы не подхватите спамера. Всегда есть моменты, когда вы ждете звонка, например, от курьера или покупателя товара. Это и есть один из факторов успеха таких спамеров.

Как защититься от телефонных спамеров

Есть несколько хороших способов защиты от нежелательных звонков. Как это ни странно, но защита от телефонного спама нам предоставили сами разработчики. Первым способом будут именно штатные функции вашего смартфона. Самое простое, что можно сделать, это включить функцию блокировки звонков от тех, кого нет в телефонной книге.

Заблокировать все номера, кроме избранных контактов, можно с помощью встроенного режима "Не беспокоить". Это экстремальное решение, но оно безусловно остановит все нежелательные звонки, кроме тех, которые вы лично поместили в список допустимых.

Функции по блокированию звонков могут отличаться в зависимости от модели смартфона

Способ неплохой и надежный, но так можно пропустить те же, важные звонки. Например, если вы предоставляете какие-то услуги или занимаетесь другой предпринимательской деятельностью, такой вариант вам не подойдет, поскольку с незнакомых номеров вам никто не дозвонится.

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Приложения

Вторым и самым правильным способом будет установка специальных приложений для борьбы со спамом. Такие приложения есть как для iOS, так и для Android и устанавливаются из фирменных магазинов.

Самыми известными из таких приложений является Truecaller. После установки вам останется только дать соответствующие права в настройках и на экране рядом с номером абонента будет отображаться информация о нем. Номер будет сравниваться с базой, где он уже обозначен, как спам, рекламный звонок или даже "возможно злоумышленники".

Приложение можно загрузить в официальном магазине вашей ОС

Кроме этого, если номер попал в специальный справочник, в котором собраны номера компаний, у вас на экране появится просто название этой компании. Так вы будете знать, кто звонит вам из партнеров или клиентов.

Скачать приложение можно в официальном магазине приложений от Android или Apple. Важный момент! Приложения аналогичные Truecaller сами собирают ваши номера для продажи на сторону. Именно поэтому лучше пользоваться проверенными приложениями, которые имеют высокие рейтинги пользователей.

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Спам в сообщениях, Viber и Messenger

Текстовые сообщения могут очень донимать, особенно когда это явление становится массовым. В последнее время сети различных маркетов злоупотребляют тем, что активно спамят пользователям сообщениями о скидках, и новых товарах. Особенно это становится заметно накануне праздничных дней, когда происходят распродажи и другие акции.



Спам в Viber последнее время становится все популярнее

Есть несколько советов и о том, как бороться с текстовым спамом. Первый совет прост – не оставляйте свой номер телефона. Это значит, что не нужно заполнять анкеты, опросы, оформлять карточку на скидки. Особенно, если вы не собираетесь быть постоянным клиентом какой-то из сетей. Как только вы оформите карточку на скидки, номер сразу присоединится к тысячам других в базе СМС-рассылки компании.

Некоторые бренды очень активно пытаются контактировать с клиентами, отправляя сообщение Viber и дублируя его СМС, чтобы вы уже точно узнали об акции или новом товаре. Если же вам не повезло стать "жертвой" такой рассылки – рекомендуем заблокировать соответствующие чаты в Viber и в настройках СМС.

Если на Viber вам поступило сообщение от нового пользователя, особенно, если это бренд, который часто посылает сообщения другим пользователям, Viber самостоятельно предложит заблокировать получение сообщений с этого номера. Рекомендуем воспользоваться этой возможностью.



Чтобы заблокировать сообщения просто выключите возможность их получения в настройках отдельного номера

Что касается приложения Messenger от Facebook – здесь можно стать жертвой спама. Правда именно это приложение может справиться с ним довольно успешно. Если вам пишет неизвестный человек, который отсутствует в вашем списке друзей, сообщения попадут в отдельную папку, пока вы не решите их прочитать. Если же спам поступает от известного пользователя, его можно довольно просто удалить и заблокировать.

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