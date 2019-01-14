Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция

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Что такое Root-права и как их получить на Android
Что такое Root-права и как их получить на Android / 24 Канал

Root-доступ становится все более популярным среди пользователей операционной системы Android, ведь открывает перед обычным пользователем практически неограниченные возможности операционки. Техно 24 подготовил для вас самое интересное о режиме "суперпользователе" Android и как его можно получить.

Что такое Root-права?

Итак Root-права (или Root-доступ) – это режим суперпользователя Android, он помогает расширить границы ваших прав в системе, соответственно расшить функциональность "операционки". Благодаря Root-правам вы можете заменять системные файлы, удалять системные приложения, убирать рекламу, осуществлять резервное копирование и многое другое.

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Однако Root-доступ имеет и свои недостатки, главным из которых является отмена гарантии на гаджет. Однако это не так страшно, когда срок гарантии устройства истек, или вы научитесь скрывать Root-права на Android, когда в этом будет необходимость. Кроме того, все изменения, которые вы вносите в систему, вы делаете на свой страх и риск, ведь с нехваткой необходимых знаний вы с легкостью сможете превратить свой любимый девайс в "кирпич".

Что делает Root: его преимущества и недостатки

Пользователи, которые совершенно не имеют представления о Root или проинформированы не должным образом рискуют потратить несколько часов, чтобы разобраться как же все таки получить суперпользовательский доступ. Однако кроме общих сведений о Root вам необходимо также знать, для чего они необходимы и готовы ли вы поставить на кон стабильную работу операционной системы, если вдруг что-то пойдет не так.

Преимущества Root-прав:

  1. Изменение и удаление системных приложений и файлов;
  2. Инсталляция особых приложений, для которых необходим Root;
  3. Использование дополнительных настроек и функций Android;
  4. Удаление предустановленных, системных программ и ненужного "мусора";
  5. Использование программ и твиков (файлов, которые позволяют вносить изменения в реестр, в зависимости от внутреннего кода) для повышения производительности и автономности устройства;
  6. Удаление рекламных баннеров из приложений и игр.

Недостатки Root-прав:

Хотя преимущества, которые предоставляют Root-права могут стать весомым аргументом в пользу их получения, здесь стоит учесть и риски, которым вы подвергаетесь.

  1. Потеря гарантии (хотя Root-доступ можно отменить при необходимости);
  2. Нестабильная работа устройства в случае повреждения системных файлов или необдуманного применения твиков;
  3. Потеря возможности получать обновления прошивки от производителя.

Як отримати Root-права на Android
Как получить Root-права на Android

Ознакомившись с преимуществами и недостатками получения Root-доступа, и твердо решив сделать это на своем устройстве, можно переходить к следующему этапу – непосредственно к рутированию, выбрав перед этим необходимое приложение.

Как получить Root-права на Android

Ранее процесс получения прав суперпользователя на Android был сложным и существенно отличался на различных устройствах: установление специальных программ и драйверов на компьютер, многочасовое копание в непонятных инструкциях пользователя, ввод сложных команд и постоянный страх на выходе получить "кирпич", который не подает признаков жизни. Такие способы даже сейчас никуда не исчезли, ведь иногда только с их помощью можно достичь желаемого.

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Однако существует и гораздо более простой способ получить доступ к расширенным возможностям устройства. В большинстве случаев для получения Root-прав достаточно установить одно приложение и нажать одну клавишу на своем Android-устройстве.

Мы предлагаем вашему вниманию наиболее универсальные приложения с высоким процентом успешного получения прав суперпользователя, которые также поддерживают большинство моделей устройств.

  1. CF-Auto-Root
  2. Framaroot
  3. KingRoot
  4. Towelroot
  5. iRoot
  6. Kingoapp
  7. Framaroot
  8. Universal Androot
  9. WeakSauce
  10. KingRoot
  11. Towelroot

Если вы решили получить Root-права на Android не используя ПК, во-первых нужно разрешить установку приложений из неизвестных источников на устройстве в настройках безопасности.


Root-права: преимущества и недостатки

Чтобы получить права суперпользователя на свой девайс нужно скачать приложение для рутирования и установить его на устройство. Далее следует запустить приложение и начать процедуру получения Root-прав и дождаться пока процесс завершится. Далее следует загрузить приложение Root checker app, чтобы удостовериться, что устройство получило Root-доступ.

Как удалить Root-права на Android

Некоторые пользователи, которые настроили Root-доступ на своем гаджете, сталкиваются с проблемой удаления прав суперпользователя. Давайте разберем, как удалить рут-права.

Удалить Root с устройства можно несколькими способами:

  1. Вручную;
  2. Программно;
  3. Через компьютер.

Как удалить Root на Android через компьютер

Через компьютер можно перепрошить устройство. На всех прошивках операционной системы Android (кастомных или официальных) нет Root-доступа. Это означает, что изменение или обновление прошивки поможет избавиться от прав суперпользователя.

Как удалить root права на Android без ПК

Удаление Root-прав через компьютер – достаточно трудоемкий процесс. Упростить его можно, лишив гаджет от Root-прав программно, без ПК. Удаление прав суперпользователя происходит с помощью софта SuperSU, который доступен в Play Market.

  1. Запустите программу;
  2. Перейдите в "Настройки";
  3. Найдите пункт "Полное удаление Root";
  4. Нажмите на него и подождите, пока ваш девайс перезагрузится;
  5. Перезагрузка может занять некоторое время, пусть вас это не пугает. После этого Root-прав на вашем смартфоне не будет.

Як видалити Root​-права
Як видалити Root​-права

Как удалить Root-права с Android вручную

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Большое количество проводников позволяет просматривать системные папки Android. Несколько самых популярных:

– ES File Explorer;
– Root Browser;
– Х-Plore File Manager.

Выберите один из них, или другой проводник, который даст возможность просмотреть системные папки. Установите, если не сделали этого раньше.

  1. С помощью установленного проводника перейдите в директорию / system / bin /
  2. В этой папке нужно удалить файлы su и busybox. Сделайте это. Если в папке / system / bin / нужных файлов не оказалось, то поищите их в других папках
  3. Далее откройте папку / system / xbin /, удалите из нее файл с таким же именем
  4. В папке / system / app / вам нужно уничтожить файл, который называется Superuser.apk
  5. Перезагрузите Android-устройство.

Як видалити Root​-права вручну Як видалити Root​-права вручну Як видалити Root​-права вручну
Как удалить Root-права вручную

Мы рекомендуем сбросить систему к заводским настройкам после удаления прав суперпользователя. После потери Root-прав могут возникнуть системные неполадки. Если не хотите сразу сбрасывать настройки, то понаблюдайте за работой гаджета, и если опасения подтвердятся, то сбросьте настройки.

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Теги: Техно Гаджеты Смартфоны Интернет Android
Источник: Техно
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