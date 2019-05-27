Как попасть на работу в украинский офис Dell Technologies: что должен уметь кандидат

Корпорация Dell Technologies видит большие перспективы в украинском рынке. Поэтому она вкладывает инвестиции в Украину, а также постепенно расширяет офис в нашей стране. Какие навыки должны быть у кандидатов, чтобы попасть на работу Dell Technologies? Об этом мы поговорили с генеральным менеджером Dell Technologies в кластере стран, в который входит Украина, Ириной Волк.

Это вторая часть интервью. Первую часть разговора с Ириной Волк, где мы говорили об инвестициях и Украине, перспективах, а также влиянии выборов на бизнес, – читайте по ссылке.

Кто такая Ирина Волк?Ирина возглавила Dell Technologies в нашем регионе в сентябре 2018 года. До этого она несколько лет входила в состав совета директоров "Microsoft Украина". Ранее, с 2010 года, Ирина Волк работала в представительстве Samsung в Украине, где руководила подразделением Telecom в 6 странах (Украина, Беларусь, Молдова, Латвия, Литва, Эстония).



Ирина Волк имеет степень кандидата экономических наук, степень магистра в области инженерных технологий и компьютерных наук НТУУ "КПИ". Бизнес-образование она получила по программе Global Executive MBA в IE Business School (Испания).

Планируете ли увеличивать команду в Украине? И какими качествами должен обладать кандидат, чтобы попасть на работу в офис Dell?

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Мы постепенно усиливаем команду в Украине. Сейчас есть несколько вакансий. Мы придерживаемся курса на расширение команды в украинском офисе. Я лично провожу собеседование с каждым кандидатом, потому что каждый член нашей команды является важным и ценным.

Первое, на что я обращаю внимание, – на мотивацию. Она должна быть очень четкой. Мы работаем в очень динамичной сфере. И человек, который не имеет четкого понимания "для чего он здесь", просто не выдержит этого темпа.

Во-вторых, он или она должен быть командным игроком. Нас мало, и поэтому мы зависим друг от друга, кроме того, наши функции могут пересекаться.



В Dell Technologies делают акцент на soft skills

И третий аспект – положительная энергия. Нам будет сложно работать с человеком с негативным подходом к жизни, который постоянно сетует, который приносит нездоровый скептицизм. Мы стараемся держать в команде позитивный настрой, настраиваться на победы.

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Сложно ли найти компетентных людей?

К сожалению, сейчас мы видим проблему с кадрами в Украине. Многие специалисты уехали из страны, и это действительно большая проблема для государства, которое хочет и стремится развиваться.



Ирина Волк о нехватке кадров в Украине

Кроме того, тот опыт, в котором мы нуждаемся, не накопить за несколько месяцев. Мы ожидаем, что претендент на работу в нашей команде должен обладать глубокой экспертизой.

ПК и ноутбуки Dell ассоциируются с качественной, премиальной продукцией. Насколько они популярны в Украине? Планирует ли компания запускать более бюджетные варианты для нашего региона?

Мы никогда не имели целью охватить низкий ценовой сегмент. Для нашей компании качество – бескомпромиссное и устойчивое решение. Мы понимаем, что это может осложнить конкуренцию на тех рынках, где цена играет значительную роль. Но мы ни в коем случае не готовы жертвовать качеством ради снижения цены. В то же время, наши потребители понимают, что выбирая качественную вещь, они выигрывают в конечном результате, ведь такая вещь будет служить им дольше. Это о ТСО (Total Cost of Ownership – совокупная стоимость владения).

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Что касается государственного сектора, то это сложнее, ведь здесь вопрос цены чрезвычайно чувствителен из-за финансовых ограничений. Поэтому сейчас мы ищем решение, которое позволило бы нам создать уникальные для этого сегмента продукты в такой конфигурации, которая совмещает в себе функционал, отвечающий потребностям госпредприятий, и стоит дешевле за те продукты, которые идут на рынок.

Поделитесь планами компании на этот год

Главный план – это адаптироваться к новым условиям и продолжить развиваться, ведь перед нами стоят очень амбициозные задачи. Ангус Хегарти, президент Dell Technologies в регионе ЕМЕА, во время визита в Киев говорил о том, что компания инвестирует и планирует в дальнейшем инвестировать в наш рынок, чтобы максимально раскрыть его потенциал. По его словам, инвестиции в наш бизнес выросли более чем вдвое за последние полтора года.



Dell Technologies будет продолжать инвестировать в Украину

Мы понимаем, что рисков у нас очень много. В этом году мы должны уделить максимальное внимание изменениям. Поэтому мы попробуем развиваться и удерживать максимальные мощности.

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