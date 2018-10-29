Как постить фото в Instagram с компьютера: пошаговая инструкция

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Как постить фото в Instagram с компьютера
Как постить фото в Instagram с компьютера

Instagram – одна из самых популярных социальных сетей в мире. Однако главной особенностью этой соцсети является ее ориентированность на мобильные устройства и поэтому постить фото с компьютера практически не возможно. Но все же есть способ.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Для начала необходимо перейти на сам сайт Instagram. Можно заметить, что никакой кнопки публикации в интерфейсе нет. Однако стоит открыть консоль разработчика.

В случае с Google Chrome достаточно нажать правой кнопкой мыши по пустой области и выбрать в контекстном меню "Проверить" или "Исследовать элемент".

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Как постить фото в Instagram с компьютера

Далее нажимаем на кнопку Toggle Device Toolbar, на иконке которой изображен планшет и смартфон. Эта функция позволяет изменить разрешение экрана сайта.

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Как постить фото в Instagram с компьютера

В верхней части экрана появится возможность выбрать устройство. Выбираем любой смартфон и перезагружаем страницу.

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Как постить фото в Instagram с компьютера

После чего Instagram начнет думать, что вы перешли на сайт через мобильное устройство и отобразит кнопку публикации в виде знака "+".

Як постити фото в Instagram з комп'ютера
Как постить фото в Instagram с компьютера

Пока это, вероятно, единственный и самый простой способ публикации фотографий в Instagram через ПК. Стоит отметить, что такой способ не позволяет публиковать серию фотографий и видеоролики, что существенно ограничивает десктопне использования соцсети.

Однако для большинства даже такой функциональности окажется достаточно, чтобы лишний раз не брать в руки смартфон.

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Теги: Техно Instagram Интернет Соцсети
Источник: Техно
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