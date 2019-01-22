Как повлияет поддержка 5G на стоимость китайских смартфонов

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Как повлияет поддержка 5G на стоимость китайских смартфонов
Как повлияет поддержка 5G на стоимость китайских смартфонов / techtoday.in.ua

Поддержка 5G, бесспорно, стала одним из трендов на рынке смартфонов в 2019 году. Однако, новая технология повлияет на стоимость новых устройств.

Об этом сообщает Digitimes.

Как информирует источник, близкий с поставщиками, китайские смартфоны, которые будут оснащены новой технологией, будут стоить на 75-80 долларов больше, чем аналоги без поддержки 5G.

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Также известно, что розничная цена смартфонов с поддержкой 5G будет примерно на 20% выше себестоимости. Производители надеются, что такая цена станет приемлемой для потребителей, при этом позволит производителям повысить прибыльность производства смартфонов.

Мы уже знаем несколько флагманских китайских моделей смартфонов с поддержкой 5G. В частности, это Vivo NEX 5G, Xiaomi Mi Mix 3 и другие.

Что такое 5G?
Это 5 поколения беспроводных систем, который обеспечит быструю передачу данных по сравнению с 4G. Правда интернетпровайдеры пока не запускают эту технологию.

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Теги: Техно Смартфоны 5G
Источник: Техно
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