Как презентация iPhone 11 повлияла на популярность прошлогодних моделей

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Популярность iPhone Xs и Xr выросла после презентации новых смартфонов Apple
Популярность iPhone Xs и Xr выросла после презентации новых смартфонов Apple / unsplash

Перед стартом продаж новых iPhone аналитики изучили, как менялся спрос на прошлогодние флагманы компании Apple. Несмотря на большой интерес пользователей к новым моделям, покупатели часто интересуются прошлогодними iPhone.

В сентябре спрос на смартфоны Apple достиг пика на следующий день после презентации: с 9 по 11 сентября количество переходов по предложениям iPhone возросло в 2,5 раза, сообщает 4PDA.

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Рост популярности прошлогодних моделей. В 60% случаев интересовались именно прошлогодними моделями iPhone Xs и iPhone Xr. Самым популярным по запросам пользователей стал iPhone Xs на 256 ГБ. На втором месте – iPhone Xr с 256 ГБ внутреннего хранилища, а на третьем – iPhone Xr с 128 ГБ.

Снижение цены. С начала сентября цены на прошлогодние модели iPhone существенно не упали. Больше всего подешевел iPhone Xs Max на 64 ГБ – средняя цена снизилась на 4% до 28 119 гривен. iPhone Xs Max с 256 ГБ и iPhone Xr с 64 ГБ подешевели на 3%, а iPhone Xs с 256 ГБ – на 2%.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Apple iPhone Xr iPhone Xs Max iPhone Xs iPhone iPhone 11
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