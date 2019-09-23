Как происходит затмение на Юпитере: цена

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Как происходит затмение на Юпитере
Как происходит затмение на Юпитере / https://www.sciencealert.com

Космический аппарат JunoCam показал как выглядит аналог солнечного затмения на Юпитере. Аппарат размещен на борту космического корабля Juno.

Изображение, которое передал JunoCam, обработал инженер-программист NASA Кевин Джилл. Он обработал другие замечательные изображения Юпитера, пишет Science Alert.

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Изображение Юпитера Juno сделал на высоте около 8000 км над поверхностью Юпитера.

Аппарат сделал фото тени, которую отбрасывает на поверхность планеты спутник Ио. На самом деле то же самое, что солнечное затмение на Земле. Но из-за огромной разницы в размерах Земли и Юпитера тень кажется более подходящим термином.

Як відбувається сонячне затемнення на Юпітері
Это падает тень от спутника Ио

Что известно о Юпитере?Это 5 и самая большая планета Солнечной системы. Юпитер более чем вдвое массивнее всех других планет вместе взятых. Также эта планета почти в 318 раз массивнее Земли. Юпитер имеет 79 спутников, крупнейшие из которых – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

В 2011 году запустили автоматическую межпланетную станцию Юнона (Juno), которая начала детальные исследования Юпитера с июля 2016 года.

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Теги: NASA Юпитер Новости Техно Техно Космос
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