Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения

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Как производители смартфонов прячут селфи-камеры
Как производители смартфонов прячут селфи-камеры / 24 Канал

Безрамочный смартфон – один из самых распространенных трендов последних нескольких лет. Производители наперегонки уменьшают рамки, и абсолютно лишить устройство рамок не так и просто – ведь надо где-то разместить датчики, в частности фронтальную камеру.

Ранее выход предложила компания Apple, представив iPhone с вырезом вверху экрана. После этого многие производители начали копировать эту "монобровь". И далеко не все пользователи довольны таким вырезом, да и полностью безрамочным такой смартфон тоже не назовешь. Поэтому инженеры начали предлагать еще более интересные решения, чтобы спрятать селфи-камеру.

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Капля

Смартфоны с оригинальными вырезами вверху предлагает китайская компания Oppo. Вместо классического прямоугольного выреза компания добавила в своих новинках каплевидный вырез, где и разместила фронтальную камеру. Это модели, Oppo R17, Oppo R17 Pro, Oppo K1 и другие.

OnePlus 6T
Еще не представленный OnePlus 6T

Каплю вместо "моноброви" решили добавить в новом флагманском смартфоне OnePlus 6T. Круглый вырез можно увидеть и на новом смартфоне Vivo X23. Поэтому, похоже, что у китайских брендов появился свой микротренд.

Слайдер

Так выглядит Xiaomi Mi Mix 3: видео

Еще одно интересное решение компания Oppo предложила в смартфоне Find X. В этом устройстве фронтальная камера спрятана по принципу слайдера. Эта выдвижная часть автоматическая и очень быстро открывается после запуска камеры.

Такое же решение использовали при создании новинки от Xiaomi – Mi Mix 3 тоже работает по принципу слайдера.

Oppo Find X

Камера у Oppo Find X

Выдвижная камера

При проектировании флагманского смартфона Vivo NEX фронтальную камеру буквально спрятали. Когда пользователь делает селфи, появляется маленькое окошечко с камерой.

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Изначально источники сообщали, что такое окошечко с камерой будет в Xiaomi Mi Mix 3, однако разработчики отдали предпочтение модели слайдера.

Революционное решение Samsung

Еще одно интересное решение готовит компания Samsung. По слухам, разработчики работают над новой технологией, которая позволит скрыть селфи-камеры под дисплеем.

По данным источника, у корейского производителя уже достаточно прототипов с селфи-камерами, встроенными под дисплей. Подобные смартфоны стоит ожидать не ранее 2020 года.

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Теги: OnePlus Xiaomi Oppo Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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