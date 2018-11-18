Как просмотреть ссылки в Facebook в стороннем браузере

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Как просмотреть ссылки в Facebook в стороннем браузере
Как просмотреть ссылки в Facebook в стороннем браузере / unsplash

Во время просмотра на смартфоне ссылок в Facebook, приложение открывает их во встроенном браузере, который имеет множество ограничений. Однако существует способ заставить Facebook использовать для просмотра веб-контента посторонний браузер.

Об этом сообщает TechToday.

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Среди ограничения, которые часто ставит собственный браузер Facebook одновременный просмотр только одной ссылки, отсутствие адресной строки, отсутствие истории просмотров. К тому же он не сохраняет информацию о логине и не имеет дополнительных опций, которые есть в полноценных веб-обозревателях, таких как Opera, Firefox или Google Chrome.

Для того, чтобы использовать обычный браузер для просмотра ссылок нужно сделать всьо несколько простых шагов.

Зайдите в свой аккаунт Facebook и перейдите в меню мобильного приложения. Перейдите к пункту "Настройка и приватность" и зайдите в него. Найдите опцию "Медиа и контакты" и активируйте переключатель "Ссылку открывать внешним приложением".

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Теги: Facebook Техно Интернет Приложения
Источник: Техно
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