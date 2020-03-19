Как работает чат бот и как он помогает развивать бизнес

Много компаний и учреждений уже перешли на цифровое обслуживание. А для некоторых это необходимо, учитывая необходимость удаленной работы в условиях карантина. Для оптимизации рабочих процессов компаниям важно сфокусироваться на новых возможностях и преимуществах технологий, в частности на использовании чат-ботов.

Круглосуточное обслуживание

Чат-боты обеспечивают поддержку клиентов 24/7, и с их помощью можно максимально оперативно отвечать на вопросы клиентов. Кроме того, это возможность более эффективно использовать кадровые ресурсы компании, перенаправляя их на выполнение "более интеллектуальных" задач.

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Чат-боты могут использовать предприятия в телекоммуникационной и финансовой сфере, мобильные операторы, где есть собственные колл-центры. Так они сокращают расходы на персонал, снижают объемы звонков и электронной почты.

Небольшие компании и предприниматели пользуются чат-ботами для записи клиентов, чтобы не отвлекаться на звонки или сообщения.

Также ботов можно использовать для рекламы. При этом они собирают данные о клиентах, их привычки и предпочтения.

Возможности чат-ботов

При разработке чат-ботов важно обеспечить компании дополнительными услугами. Компания Tet предлагает обслуживание полного спектра – от создания чат-бота в максимально короткие сроки и анализа разобранных данных, до постоянного развития продукта.

Так, в 2017 году Tet разработала и успешно запустила чат-бота Анета, который мог быстро отвечать на более 90 тысяч вопросов клиентов. При этом все ответы были персонализированные.



Чат-боты помогают оптимизировать работу штата / unsplash.com

Уже в 2019 году компания начала работу над синтезом речи Анет. Это решение позволило превратить написанный текст в голос для более эффективного восприятия информации. Сейчас примерно 40% от общего количества входных контактов обрабатывают с помощью Анет.

Как бизнесу использовать чат-ботов?

Чат-боты – не просто эффективный инструмент, позволяющий экономить ресурсы и время компаний. Например, разработка Tet поддерживает и функцию роботизированных звонков. Она предусматривает обзвон клиентов без привлечения операторов колл-центров.

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Такая функция позволяет:

автоматизировать голосовые сообщения для осуществления информационных звонков;

быстро информировать клиентов об акциях;

напоминать о долгах;

привлекать новых клиентов;

получать обратную связь во время разговора благодаря распознаванию комбинаций введенных пользователем цифр для дальнейшей обработки данных.

Количество запросов к чат-ботам растет каждый день. Это позволяет компаниям расширить базы данных и увеличить прибыль благодаря взаимодействию с клиентами. Чат-боты помогают не только автоматизировать коммуникации, но и создать хорошую репутацию на рынке, улучшить пользовательский опыт и повысить лояльность клиентов.

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