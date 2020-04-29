Как работает кабинет гражданина на портале "Дия": комментарий министра Федорова

Недавно на портале Дия появился электронный кабинет гражданина. Там собрана информация из различных государственных реестров. Как воспользоваться услугой и дальнейшие планы в Минцифры – читайте дальше.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время утреннего шоу на 24 канале подчеркнул: важно, чтобы украинцы знали, какие данные о них есть в государственных реестрах.

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Ведь качественные базы данных начали создаваться в 2010 – 2013 годах, а до этого они были в бумажном виде. Поэтому человек может, например, обладать земельным участком или недвижимостью, а в электронном реестре данных об этом нет.

Поэтому, по словам министра, если с бумажным архивом что-то случится, ему будет довольно трудно доказать государству, что это – его собственность.

Важно! Отсутствие данных в реестре – это риски рейдерства и вообще потери прав собственности, если что-то произойдет с тем же архивом.

Мы хотим, чтобы люди понимали, какие данные есть в реестрах, и могли ими управлять – дополнять, изменять. Чтобы для этого не нужно было стоять в очередях,

– отметил Федоров.

И добавил: пользователь будет видеть, если чиновник будет пересматриваться какие-то данные о нем. Это нужно для защиты приватности человека. То есть будет приходить сообщение о том, что персональные данные просматривает, например, полиция.

Как воспользоваться услугой? Доступ в личный кабинет открыт на сайте портала Дия. На портале можно зарегистрироваться, используя электронную подпись или BankID. Там можно просмотреть данные, которыми располагает о вас государство.

Министр также ответил на вопрос о том, будут ли данные в кабинете гражданина защищены от кражи и не смогут ли ими воспользоваться мошенники.

По сути, кабинет просто показывает данные, которые есть в реестрах. Мы не храним их отдельно. Это для того, чтобы не заходить на каждый сайт, и не подтверждать свою личность отдельно на каждом из них. Мы создали этот кабинет для удобства,

– заверил он.

"Потому что сегодня вы можете увидеть данные, например, о транспортных средствах, если зайдете в кабинет водителя. О недвижимости – на отдельном сайте. А это единственный кабинет, где есть вся информация про украинца", – пояснил он.

Федоров также рассказал, что сейчас в кабинете гражданина можно посмотреть, какой недвижимостью вы владеете, просмотреть электронные документы, движимое имущество, землю и бизнес. Он также отметил: чтобы украинцы не запутывались, сразу следует разделить портал и приложение Дия.

Что такое Дия? Это масштабный проект правительства в рамках идеи "государство в смартфоне". Сначала заработало мобильное приложение Дия – его можно бесплатно загрузить в магазинах приложений для Android и Apple. В марте стала доступна и десктопная версия сервиса.



В рамках этого проекта уже до конца 2020 года планируют оцифровать до 50 распространенных государственных услуг. А вот полностью оцифровать все государственные услуги планируют в течение 3 лет.

Министр отметил, что в приложении есть чисто цифровые документы – водительское удостоверение, информация о техническом средстве, которым владеете человек. Также там появился и электронный паспорт. По словам Федорова, Украина первой в мире ввела аналог такого документа.



Где можно использовать е-паспорт / Инфографика 24 канала

"Портал "Дия"- это веб-ресурс, где и есть кабинет гражданина. Там мы запустили уже 27 услуг. Это, в частности, регистрация бизнеса, всего лишь за 10 минут. Мне кажется, что это самая быстрая возможность в мире", – отметил министр.

С помощью кабинета можно получить статус безработного и оформить выплаты помощи по безработице. Также там есть услуги, связанные с получением социальной помощи при рождении ребенка,

– подчеркнул чиновник.

Как сообщил Федоров, уже летом 2020 года портал и приложение планируют объединить услуги: они будут появляться одновременно на обоих ресурсах. Сейчас министерство также работает над разделами "Профиль избирателя" и "Здоровье", которые должны появиться в личном кабинете гражданина.

"Будем принимать отдельный законопроект, который будет расширять возможности развития отображения данных. С этим затягивать не будем. Работа ведется, есть определенные технические и нормативные вопросы. Летом будет работать полностью весь функционал кабинета", – заверил министр.