Как работает обратная зарядка Samsung Galaxy S10+: фото

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Samsung Galaxy S10+
Samsung Galaxy S10+ / akket.com

Одной из самых интересных функций будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 – это обратная беспроводная зарядка PowerShare, по принципу павербанка.

Да, немецкое издание Winfuture обнародовало рендер со смартфоном Samsung Galaxy S10+, который заряжает беспроводные наушники Galaxy Buds.

Сейчас такая функция уже есть в флагманском смартфоне Mate 20 Pro.

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По слухам, беспроводные наушники Galaxy Buds должны стоить 150 долларов (4200 гривен). Вероятно, их тоже представят 20 февраля, вместе с флагманом Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10 + заряджає навушники

Samsung Galaxy S10+ заряжает наушники

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Теги: Смартфоны Техно Samsung Samsung Galaxy S10
Источник: 24 Канал
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