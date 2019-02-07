Как работает обратная зарядка Samsung Galaxy S10+: фото

Одной из самых интересных функций будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 – это обратная беспроводная зарядка PowerShare, по принципу павербанка.

Да, немецкое издание Winfuture обнародовало рендер со смартфоном Samsung Galaxy S10+, который заряжает беспроводные наушники Galaxy Buds.

Сейчас такая функция уже есть в флагманском смартфоне Mate 20 Pro.

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По слухам, беспроводные наушники Galaxy Buds должны стоить 150 долларов (4200 гривен). Вероятно, их тоже представят 20 февраля, вместе с флагманом Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10+ заряжает наушники

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