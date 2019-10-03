Как работает управление жестами на смартфоне Google Pixel 4: видео

Одной из наиболее оригинальных функций смартфона Google Pixel 4 станет Motion Sense, которая позволит управлять девайсом с помощью жестов. Незадолго до анонса смартфона в сети опубликовали демонстрационное видео, на котором показали работу амбициозной функции.

Особенности новой функции. Согласно инсайдерской публикациеи, в список возможностей Motion Sense войдут функции отключения будильника, звука входящих звонков и переключения треков в YouTube Music, сообщает 9to5google.

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При этом для каждого из трех действий выполняется одно и то же движение рукой: вероятно их список будет стандартным для различных приложений.

Ранее сетевые источники сообщали, что эти функции не станут обязательными к использованию и их можно будет отключить в настройках смартфона.

Motion Sense в играх. Еще одной ожидаемой отраслью применения Motion Sense стали мобильные игры. Приложение Pokemon Wave Hello, демонстрация работы которого уже появилась в сети, предназначенный для быстрой адаптации к жестового управления.

Дата анонса. Заметим, анонс смартфонов Google Pixel и Google Pixel 4 XL с функцией Motion Sense состоится 15 ноября.

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