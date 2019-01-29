Как почистить стиральную машину самостоятельно: простые и эффективные советы

Чаще всего стиральные машинки выходят из строя из-за плохой жесткой воды из водопровода. Техно 24 предлагает несколько простых способов, как почистить машинку в домашних условиях без химических средств.

Стиральная машинка-автомат – это один из тех бытовых приборов, от которых мы бы ни за что не отказались в повседневной жизни. Всего несколько нажатий кнопок – и белье чистое, свежее и практически сухое.

Конечно, почистить стиральную машинку можно с помощью дорогих средств, но подручные материалы, которые есть в каждом доме, могут быть в разы эффективнее. Тем более, они безопасны для здоровья, в то время как химические средства из магазина могут впоследствии вызвать аллергию. Итак, что же это за средства?

1. Чистка стиральной машины лимонной кислотой

Чтобы очистить машину лимонной кислотой, подготовьте кусочек мягкой ткани и лимонную кислоту. Достаньте из машины всю одежду и запустите ее в холостом режиме. В отделение для стирального порошка насыпьте 100-200 граммов лимонной кислоты. При желании можете сделать это прямо в барабан, эффект будет тот же.

На программной панели выберите самый продолжительный режим и выставите максимальную температуру. Как правило, она составляет около 95°С. Когда вы включите машинку, в слив постепенно будут выводиться частицы накипи. После окончания стирки проверьте резиновые части. За них может попадать накипь, ее нужно аккуратно убрать. Вытрите стиральную машинку насухо.

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2. Чистка стиральной машины уксусом

Чтобы очистить стиральную машинку от накипи, можно воспользоваться обычным уксусом. Для этого:

1. Подготовьте два стакана уксуса.

2. Влейте уксус в отделение для порошка или прямо в барабан.

3. Запустите холостой режим стирки. Выбирайте максимально длительный режим стирки с высокой температурой.

4. Через 10 минут остановите стирку.

5. Через час снова запустите стирку.

6. После этого переведите машину в режим быстрой стирки или полоскания.

7. В конце насухо вытрите все детали мягкой тряпкой.

3. Чистка стиральной машины содой

Достаточно часто стиральная машина подвергается образованию черного грибка и плесени. Как правило, это случается на резиновых элементах. От этого нужно избавляться немедленно. Можно воспользоваться химическими средствами, предлагаемыми в магазине. Для этого лучше приобрести средство, в состав которого входит хлор. Внимательно изучите инструкцию, и, следуя ей, проведите чистку. Можно прибегнуть и к народным средствам.

1. Смешайте один стакан воды и один стакан соды.

2. Возьмите мягкую ткань.

3. Протрите все элементы этим составом.

4. Промойте чистой водой и вытрите чистой тканью насухо.

Чтобы убрать плесень с внутренних деталей и элементов, нужно насыпать полстакана соды в отделение для порошка и запустить интенсивный режим стирки. По завершению можно еще раз запустить машинку, но уже на режиме полоскания.

Чистка фильтра стиральной машины

Фильтр – один из важнейших элементов стиральной машины, и его поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Именно поэтому нужно проводить его периодическую чистку. Как это сделать?

1. Подготовьте большую влагопоглощающую тряпку и постелите ее под машинкой.

2. Возьмите таз, который пригодится для слива воды из шланга. Опустите в него шланг.

3. Снизу стиральной машинки найдите специальный паз, где и находится фильтр.

4. Откройте эту "коробочку".

5. Когда вода полностью вытекла, снимите фильтр круговыми движениями против часовой стрелки.

6. Пусть вся вода впитается в ткань.

7. Очистите фильтр от всех загрязнений и установите его обратно.

8. Очистите пазы.

Чтобы предотвратить накипь, существует несколько рекомендаций: используйте специальные смягчители воды, установите картридж или фильтр для механической очистки и стирайте при температуре не выше 50°С

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