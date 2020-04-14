Как самостоятельно собрать ультрафиолетовый дезинфектор для средств индивидуальной защиты

Команда креативных инженеров Deeplocal из США опубликовала инструкцию, как сделать в домашних условиях простой и недорогой закрытый ультрафиолетовый дезинфектор для средств индивидуальной защиты, гаджетов, ключей и других небольших предметов.

Дезинфектор YouVee можно собрать за час, потратив на покупку его элементов не более 50 долларов, к тому же некоторые его части многие пользователи могут найти у себя в кладовке или гараже, что удешевит его сборку. Полная видеоинструкция сборки опубликована на портале Makezine.

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Что нужно

Все части дезинфектора YouVee можно заказать онлайн или купить их аналоги практически в любом строительном магазине. Причем размер ящика или коробки для инструментов, мощность и тип ультрафиолетовой лампы можно менять по желанию.

Элементы из которых состоит дезинфектор YouVee:

переносная флуоресцентная лампа типа 6W fluorescent Bayco # FL-906NPDQ;

ультрафиолетовая бактерицидная лампа типа UV-C bulb, 60V, 9W, 254nm wavelength Smartpond # 52287;

пластиковый ящик для инструментов размером не менее 46х31х28 см (ШхГхВ);

подставка для предметов, подлежащих дезинфекции;

удлинитель кабеля питания;

алюминиевая лента типа и комплект стяжек и изоляционной ленты.



Основные части дезинфектора YouVee (кроме большого ящика для инструментов)



Рекомендуемые инструменты для сбора дезинфектора YouVee

Основная часть работы по сбору ультрафиолетового дезинфектора – это аккуратная замена флуоресцентной лампы на бактерицидную лампу, а дальше крепления этого элемента в крышку ящика для инструментов.

После этого нужно аккуратно провести проводку электропитания лампы, зафиксировать ее стяжками, а внутри ящика проклеить всю поверхность алюминиевой лентой. С внешней стороны ящика заклеить все полученные отверстия после монтажа кабелей электропитания.

Также в конструкцию дезинфектора добавили защиту для пользователя – размыкатель электропитания при открытии крышки.

Краткая видеоинструкция:

Важные советы

Инженеры из Deeplocal советуют дезинфицировать в YouVee средства индивидуальной защиты и другие непористые предметы не меньше тридцати минут с каждой стороны, аккуратно их переворачивая и доставая после обработки. Расчеты по дезинфекции предметов есть на GitHub. Согласно измерениям с помощью ультрафиолетового экспонометра, доза излучения в нем через 20-30 минут достигает необходимых значений – 1 Дж / см2.

При использовании дезинфектора YouVee нужно обязательно соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы избежать прямого воздействия ультрафиолетового излучения, а также проветривать помещения, поскольку некоторые типы бактерицидных ламп озонируют воздух в процессе своей работы.

К тому же пользователям нужно понимать, что маски и респираторы начинают терять свою эффективность после 10-20 циклов обеззараживания. Поэтому обязательно нужно иметь дополнительный набор средств личной безопасности на время обработки, а также изменять многоразовые их варианты на новые согласно инструкции.

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