Как скачать видео с YouTube на Android, iOS и ПК: программы, приложения и онлайн-сервисы

Часто перед пользователями встает вопрос, как скачать видео с YouTebe на свой компьютер или смартфон. Загрузить контент с ютуба на андроид или айфон безусловно возможно и для этого существует немало вариантов от приложений до специальных сайтов. В этом материале мы расскажем о надежных и простых способах.

Прежде всего стоит отметить, что скачивание видео с YouTube является нарушением условий пользования сервисом, поэтому никаких официальных приложений или сервисов от Google для этого не существует. Именно поэтому, вы не найдете приложения в магазине Google Play или расширения в Chrome, а если и встретите такие, то долго на платформе они не задержатся.

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Как скачать видео с YouTube на Android: программы

Приложений, которые позволят вам хранить ваши любимые видео на своем гаджете и смотреть их, когда вздумается – более чем достаточно. Здесь главной задачей будет выбрать самый безопасный вариант, ведь загружать приложение нужно на стороне, поскольку в Google Play таких программ нет.

Для безопасности нужно внимательно смотреть на адрес сайта, с которого хотите взять apk-файл. Мы подобрали четыре проверенные приложения, которые позволяют скачивать видео с YouTube на смартфоны и планшеты под управлением операционной системы Android и не нанесут вреда вашим данным и устройствам. Это официальные страницы проектов.

Вы можете выбрать любое из перечисленных приложений, но только по указанным ниже адресам.

Помните! Загрузка и установка приложений из других источников осуществляется на ваш страх и риск.

По умолчанию загруженные видео будут сохраняться на вашей SD-карте, но вы можете перемещать их в наиболее подходящее вам место.

SnapTube

Watch Later (сейчас доступен в Google Play)

TubeMate



Есть множество способов загрузки видео с YouTube на смартфоны

Как скачать видео с YouTube на iPhone: программы

Из-за системного ограничение iOS скачать видео с ютуба на гаджеты Apple несколько сложнее, но возможно. Ниже приведена последовательность действий, которая позволит загрузить видео на свой смартфон.

Загрузите бесплатное приложение "Documents by Readdle" из App Store. Запустите Documents, включите встроенный браузер и перейдите на этот сайт. На открывшейся странице выберите сайт, с которого вы хотите скачать видео, например, YouTube. Вставьте ссылку на видео в поле Enter the video link и нажмите на кнопку загрузки. Прокрутите новую страницу в раздел Download Video with Sound и нажмите на кнопку Download напротив желаемого качества видео, например 720p, и сохраните видео. Вернитесь на главную страницу приложения Documents и выберите папку "Загрузки". Нажмите на иконку с изображением трех синих точек в правом нижнем углу загруженного ролика. Выберите "Переместить", укажите путь видео "Документы" → "Все фото" и нажмите "Переместить во "Все фото". Готово! После выполнения этих несложных шагов, вы сохранили видео с YouTube прямо в приложение "Фото". Найти загруженный ролик проще в альбоме "Видео".

Онлайн-сервисы для загрузки видео с YouTube

Этот способ будет актуальным для пользователей ПК и Android смартфонов. Существует достаточно много похожих по функционалу сервисов, которые помогут вам скачать видео с YouTube на ваш компьютер. Пожалуй самым популярным является сайт savefrom.net.

Его использование очень простое и не требует обширных инструкций. Все, что вам нужно, это ссылка на видео, которое вы хотите загрузить. Вы можете скопировать его и вставить в соответствующее поле на сайте сервиса, или же поставить перед url адресу видео две буквы "ss" и нажать Enter.

Это действие сразу переадресует вас на страницу сервиса, где вам останется выбрать качество и формат видео, которое вы хотите загрузить.

Если же по тем или иным причинам вас не устраивает savefrom.net – вы можете воспользоваться многочисленными альтернативами, например

KeepVid.com

ClipConverter.cc

Videograbby.com

Tubedld.com

Getvideo.org

Общий принцип работы во всех этих сервисов одинаков: копируете ссылку на видео, вставляете в соответствующее поле на сайте, выбираете качество и формат и храните ролик. Некоторые из приведенных сервисов предлагают дополнительные функции вроде загрузки видео в FullHD и даже 4К-качестве.



Скачать видео на ПК можно как с помощью онлайн-сервисов, так и через приложения

Десктопные программы для ПК

4K Video Downloader (Windows, Mac, Ubuntu)

Приложение 4K Video Downloader – это более продвинутая альтернатива традиционному скачиванию через браузер, дает пользователю гораздо больше возможностей:

Загрузка плейлистов и каналов целиком.

Загрузка видео в 1080p и 4K качества, а также в 3D.

Расширенные возможности для закачки субтитров.

Загрузка встроенных YouTube-видео с любых страниц. Скопируйте и вставьте адрес страницы, а программа сама найдет источник для закачки.

ClipGrab (Windows, Mac, Linux)

ClipGrab будет настоящей находкой для любителей формата "все в одном". Здесь есть встроенный поиск сразу на YouTube, автоматическое распознавание ссылок из буфера обмена, широкие настройки и управления загрузками. Все просто и надежно, но с плейлистами, к сожалению, не работает.

Softorino YT Converter (Mac)

Эта программа для тех, кто не любит возиться. Она позволяет выбирать качество и грузить только аудиодорожки, но основная ее фишка заключается в максимально быстром и простом загрузке видео. Буквально в несколько кликов ролик можно скачать и тут же перенести его на iOS-устройство.

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