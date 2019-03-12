Как смартфон Nokia 9 PureView выглядит изнутри: интересные особенности новинки

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Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView / Digital Trends

Вскоре после презентации смартфона Nokia 9 PureView один из экземпляров попал в руки популярного американского блогера Pwrdbykyank. Эксперт проверил новинку на пригодность к ремонту и обнаружил несколько особенностей новинки от финского производителя HMD Global.

Трудности при разборке. Класс защиты IP 67 не только предотвращает попадание жидкости в корпус смартфона, но и затрудняет его разборку. Чтобы отделить заднюю крышку Nokia 9 PureView, энтузиасту пришлось тщательно прогреть ее специальным феном и аккуратно подцепить пластиковым инструментом. Это связано с большим количеством клея, который использовали при сборке.

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Кроме значительного клеевого слоя, для доступа к начинке аппарата автору ролика пришлось открутить тринадцать винтов, удерживающие пластиковый кожух, который прикрывает основные компоненты смартфона. После этого ему удалось отсоединить катушку беспроводной зарядки, приклеенную к корпусу АКБ и модуль основной камеры с необычной компоновкой датчиков.

Nokia 9 PureView
Nokia 9 PureView плохо разбирается из-за большого количества клея

Nokia 9 PureView
Необычная компоновка камер Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView
Ремонт Nokia 9 PureView может вызвать трудности

Система охлаждения Nokia 9 PureView представлена несъемной испарительной камерой, которая плотно прилегает к наиболее горячим компонентам системной платы, включая 8-ядерный процессор Snapdragon 845.

Другие элементы, такие как модуль динамика и порт зарядки, не вызывали проблем при демонтаже. Дисплейный модуль со встроенным сканером отпечатков пальцев тщательно приклеен к рамке корпуса, и для его снятия также понадобится "обработка" феном.

Процесс разборки Nokia 9 PureView – смотрите видео

Подводя итоги, блогер отметил, что при необходимости большинство компонентов флагманского устройства несложно заменить, однако нужно быть готовым потратить время и проявить терпение при разборке из-за большого количества клея.


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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Nokia
Источник: 24 Канал
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