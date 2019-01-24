Как смартфон влияет на вашу личную жизнь

Владельцам iPhone гораздо легче найти себе пару, чем пользователям Android-устройств. Кроме того, исследователи обнаружили интересную закономерность между состоянием смартфона и желанием противоположного пола завязать отношения с владельцем устройства.

Об этом сообщает Decluttr.

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Выяснилось, что 70% одиноких людей охотнее свяжут свою жизнь с владельцем устройства на iOS, а не Android.

Думать про Samsung – все равно что думать про лимон,

– заявил один из участников опроса.

Треть опрошенных мужчин считает, что трещины на экране указывают на неспособность позаботиться о себе и о недостатке денег. Женщины тоже обращают внимание на экран, но им куда важнее, не устаревшая ли модель телефона их потенциального партнера.

Кроме того, 65% владельцев iPhone заявили, что пошли бы на свидание с поклонниками Android. Но это не взаимно: на встречу с "яблочниками" согласились только 53% их оппонентов.

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